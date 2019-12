Nem csak kevesek elefántcsonttornya

Még az idén eldőlhet a régi IV. kerületi épület sorsa. A kormány munkásszállót akar, de helyben más tervek vannak.

Újpesten biztosan nem lesz munkásszálló az egykori Árpád Kórházból. A jelenleg állami tulajdonban lévő ingatlan jövőjéről változatlanul más elképzelései vannak a kerületnek és a kormánynak, ez egyértelművé vált a néhány napja megtartott belügyminisztériumi egyeztetésen is. Déri Tibor polgármester a Népszavának megerősítette, hogy az újpestiek nem akarnak szállót, a miniszterelnök után pedig a tárcát képviselő Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár is kijelentette, hogy a kerület beleegyezése nélkül nem kezdenek beruházást ezen a helyen. Máshol kell üres vagy átalakítható ingatlant találni a kormánynak, ha az április 10-én született határozata szellemében „a vidékről Budapestre utazó munkavállalók számára elérhető áron szállást” akar kialakítani. Az ötletet nem az új városvezetés lékelte meg, hanem még a fideszes polgármester, amikor június elején térítésmentesen a kerület tulajdonába kérte az egykori Árpád Kórház ingatlanát. A vagyon sorsa a mai napig nem dőlt el, de a lépéssel azt kikényszerítette Wintermantel Zsolt, hogy a kormány kénytelen legyen tárgyalni a kérdésről a kerülettel. Így jobb híján július utolsó napján született egy újabb kormányhatározat, amely már lebegteti a helyszínt és csak azt mondja ki: ”a kormány fontosnak tartja, hogy Budapest Főváros területén munkásszállás épüljön”. Az már a vicc kategóriája, hogy két és fél hónappal az önkormányzati választás előtt egy ilyen szintű kormányzati dokumentum nevesíti a tárgyalópartnert és arra kötelezi a belügyminisztert, november végéig egyeztessen a területről Wintermantel polgármesterrel. Az élet úgy hozta, hogy helyette a momentumos Déri Tiborral kell egyezkedni és egy új összetételű képviselőtestülettel, amelynek azonban ebben a kérdésben egységes állásponton van: nem kér az állami munkásszállóból. Miután ezt a tárgyaláson az újpesti delegáció egyértelművé tette, mindössze odáig jutottak, hogy a tárca feljegyzésben tájékoztatja a helyzetről a kormányt. A Belügyminisztérium kérdéseinkre is csak ezt felelte: „a kormány vonatkozó döntéséig további tájékoztatással nem tudunk szolgálni”.

Az eredeti kormányhatározat több mint 1,3 milliárd forintot szánt a munkásszálló tervezésére és kivitelezésére, de nem lehet tudni, vajon elköltött-e egyetlen fillért is erre a célra. A kórháznak az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól (ÁEK) át kellett volna kerülni a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe, de nem tudni, ez a lépés megtörtént-e, mert kérdéseinkre sem a Pénzügyminisztérium, sem a humántárca nem felelt. A kerület azonban lépett. A polgármester elmondta, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen arról döntöttek, 100 millió forintot szánnak egy hatástanulmány elkészítésére, ami feltérképezi, hogy mivel járna egy száz férőhelyes aktív kórház ismételt kialakítása az Árpád út 124-126. szám alatti ingatlanon. Déri Tibor kijelentette,ezt a munkát annak ellenére elvégzik, hogy ma még nem a kerület tulajdonában van terület,mert bíznak benne, hogy végül Újpest hasznosíthatja azt. Az is biztos, hogy az egészségügyi beruházások sorában a kerületi szakrendelő felújítása szerepel az első helyen, amelynek vezetését nemrég nyerte el pályázaton Ungár Klára. A korábbi liberális politikust ért támadások ellenére a polgármester bízik a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember munkájában és azt várja, hogy gyorsan felméri a hiányosságokat, ami alapján el lehet kezdeni a tervezést. Újpest nagyon várja azt a kiegészítő egészségügyi fejlesztési támogatást, amit a főváros kér a kormánytól az atlétikai stadion engedélyezésének fejében – tette hozzá Déri Tibor, aki abban is reménykedik, hogy a pénzt nemcsak építésre, hanem eszközbeszerzésre vagy béremelésekre is el lehet költeni. Lapunk úgy tudja, idén egy kormányülés biztosan lesz még, de az is elképzelhető, hogy kettő. Újpest azt várja, a régi kórházépület kérdésében is döntés születhet ezek valamelyikén és 2020 tiszta lappal indulhat.