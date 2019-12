Még a hetvenes években történt, amikor idegenvezetőként is dolgoztam. A Pilvaxban vacsoráztunk a japán csoporttal. Csak egy fiatalember, Akio Kanagawa beszélt angolul, érkezéskor megcsinálta a kötelező háromezer fotót, majd mosolyogva megkérdezte, mellém ülhet-e. - Elmondaná, hogy mi ez az egész karácsony? Semmit sem tudok róla – így kezdődött. - Hosszú történet – feleltem. - Röviden. - Aznap született Jézus. - És Mózes? - Az egy másik történet – legyintettem. Így nem lesz könnyű. - Jézus Bethelemben született. Gábriel angyal üdvözletet írt Szűz Máriának, hogy gyereke születik, és Jézus lesz a neve. - Értem – mondta, pedig nem értette. Egy pincér kis pohárban pálinkát hozott. - Napkeleti bölcsek látták a zsidók új királyának csillagát, ezért elutaztak hozzá, hogy hódoljanak neki. A születését pedig már így is csodák kísérték. - Nahát – csodálkozott Kanagawa. - Bizony. A Bibliáról nem hallott? - Eddig nem. Hallanom kellett volna? - Mindegy. Szóval ez nagy ünnep. Jézus születése. Ez a lényeg, röviden. - Párizsban azt mesélték, hogy volt egy utolsó vacsora. Annak van köze hozzá? - Nem kéri a pálinkát? – kérdezte a pincér. - Majd én megiszom – feleltem. - Na és a fenyőfa, az hogy kerül a történetbe? - Jelkép. A családok régen egy fa köré gyűltek. Szóval az összetartozás szimbóluma. Hagyomány. Németországból, a tizenhatodik századból ered, ha jól tudom. A pincér megjelent a hideg fogassal, ez volt az előétel. - És ki hozza az ajándékot? - A Mikulás. - Karácsonykor? - Inkább együnk. A Mikulás egy kitalált személy, de szorosan kötődik Szent Miklós alakjához, aki szeretett adakozni. Miklós püspök titokban akart maradni azok előtt, akiket segített, és mindig a legszegényebbeket támogatta. Van ebben valami kedves dolog, a gyerekek úgy érzik, hogy a Mikulás nekik hoz valamit. Történetesen arra is tökéletesen jó, hogy egyfajta színjátékot adjunk elő a gyerekeknek, ahol a Mikulás megszólítja őket, és ajándékot ad nekik. Úgy érzik, érdemes jónak lenniük. - Ez csakugyan nagyon kedves. - Ő is hoz ajándékot, de az igazi ajándékot Jézuska hozza – gondoltam, beavatom Kanagawát, ha már ennyire érdeklődik. - De ez is csak jelképes. Az emberek egymást ajándékozzák meg, hogy kimutassák a szeretetüket. Szeretjük egymást, de ilyenkor még jobban kimutatjuk. - Mesélne még a karácsonyról? Akkor úgy gondoltam, jobb, ha lassan átülök egy másik asztalhoz. Két idősebb japán asszony volt ott, akik nem beszéltek angolul.