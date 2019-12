Árad az Ipoly: éjjel-nappal őrszolgálat figyeli a vízállását és az árterét

A mentőszolgákat a Mentődolgozók Szövetségét hibáztatta az év végi juttatások megcsappanásáért.

A Népszava írta meg elsőként , hogy számos mentős a szokásos év végi, kollektív szerződésben is rögzített, egyszeri 37 240 forint helyett mindössze néhány ezer forintot kapott karácsony előtt. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szerint ennek az az oka, hogy a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mellett szintén szakszervezetként működő Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) bíróságon támadta meg a kollektív szerződést , amit még 2016 decemberében kötött egymással az OMSZ és a MÖSZ , kihagyva belőle a MOMSZ-ot. A MOMSZ 2017 januárjában fordult bírósághoz az ügyben, a kisebbik szakszervezet azt kifogásolta, hogy nem vehetett részt a kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon.

Kifogásuk két év alatt egészen a Kúriáig jutott, ahol 2019. december 11-én jogerősen hatályon kívül helyezték a kollektív szerződést.

Az OMSZ-tól lapunk korábban azt a tájékoztatást kapta, hogy a Kúria döntésével az új helyett egy régebbi kollektív szerződés lépett életbe, aszerint a juttatások az eddigieknél kisebbek, ráadásul az eddig költségtérítésként utalt juttatást tűzoltás jelleggel munkabérként fizetik ki, sokaktól így még az átlagosnál is nagyobb tételt vontak le a 37 240 forint juttatásból. Az OMSZ ugyanakkor ígérte, hogy saját költségvetésének terhére az elkövetkező hónapokban is biztosítja majd a most érvénytelenné vált kollektív szerződésben rögzített járandóságokat. Az Országos Mentőszolgálat a Népszavában a 2016-os kollektív szerződés tárgyalásaiból és elfogadásából kihagyott MOMSZ-ot hibáztatta a juttatások körül kialakult problémákért, a mentőszolgálat érvelése nagyjából odáig jut, hogy ha a MOMSZ nem akart volna beleszólni a kollektív szerződésbe, akkor most a Kúria nem szüntette volna meg azt, és mindenki vastagabb pénztárcával várná a szentestét. Cikkünk megjelenése után azonban a hibáztatott MOMSZ közleménnyel jelentkezett hivatalos Facebook-oldalá n . Mint írják,

"hazugság, hogy a kollektív szerződés hatályon kívül helyezése miatt kaptak kevesebb pénzt a bajtársak a szokásos év végi 37 240 forintnál".

A MOMSZ közleménye ezt azzal támasztja alá, hogy az év végi juttatások számfejtését már december 10-én elvégezte a Magyar Államkincstár, és a Kúria csak másnap, december 11-én helyezte hatályon kívül a kollektív szerződést. Ezek - és a logika szabályai - szerint tehát a Kúria döntésétől teljesen függetlenül kaptak kevesebb pénzt a mentősök, amiért a MOMSZ szerint egyedül az Országos Mentőszolgálat mint munkáltató a felelős.

"Az OMSZ szerződést szegett, a kedvenc, házi szakszervezetével kötött saját megállapodását rúgta fel"