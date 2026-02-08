A közlekedők a balassagyarmati határátlépőt használhatják.
Sokkos és enyhén hipotermiás állapotban szállították kórházba őket.
A településen homokzsákokkal védekeznek az áradó Ipoly ellen. Hat ingatlant veszélyeztet a víz, az érintett családok kitelepítése folyamatban van.
Pest, Komárom-Esztergom és Nógrád vármegyében is járhatatlanná váltak egyes szakaszok.
A folyó vízszintje 326-327 centiméter, és ha eléri a 365 centimétert, kilép a medréből.
A 2022-re tervezett híd mintegy 1 milliárd forintból épül meg.
Aggasztóan sok eső esett a folyó vízgyűjtő területén, két nap alatt több mint két métert emelkedett a vízszint.
Új közúti híd épül az Ipolyon a szlovákiai Ipolyvarbó és a magyarországi Őrhalom között.
Változik a határ Magyarország és Szlovákia között. A területcserére az Ipoly folyó vízgazdálkodásának módosítása miatt van szükség - írja Körkép.sk.
A folyó áradása miatt bizonytalan ideig szünetel a vonatforgalom Drégelypalánk és Balassagyarmat között - közölte a Mávinform.
Az Ipoly magas vízszintje miatt az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonal Balassagyarmat és Ipolytarnóc állomás közötti szakaszán csütörtök 20 órától további intézkedésig szünetel a vonatforgalom - tájékoztatott a Mávinform. A lezárás ideje alatt Balassagyarmat és Ipolytarnóc állomás között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
Harmadfokúra emelték az árvízvédelmi készültséget a Nógrád megyei Ipolytarnócon szerdán késő este, mert az Ipoly folyó vízszintje egy óra alatt 11 centimétert emelkedett - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Néhány helyen apadnak a folyók, a legtöbb területen azonban továbbra is másod- és harmadfokú védekezés volt érvényben kedd délután. A Rábán mától harmadfokú készültséget rendeltek el. A védelmi munkálatok mellett az árvízkárosultakon is segítenek: ötven kitelepített család kap adományokat. Az időjárás is kedvez a védekezésnek, az előrejelzések szerint a hét második felében nem várható számottevő csapadék.
Az Ipoly folyóba csúszott egy személyautó a Pest megyei Ipolydamásdon szerdán, senki sem sérült meg - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.