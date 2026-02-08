Segítenek a károsultakon

Néhány helyen apadnak a folyók, a legtöbb területen azonban továbbra is másod- és harmadfokú védekezés volt érvényben kedd délután. A Rábán mától harmadfokú készültséget rendeltek el. A védelmi munkálatok mellett az árvízkárosultakon is segítenek: ötven kitelepített család kap adományokat. Az időjárás is kedvez a védekezésnek, az előrejelzések szerint a hét második felében nem várható számottevő csapadék.