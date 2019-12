Orbán Viktor éppen most kerül be örök időkre az orosz ortodox egyház évkönyveibe

„Csak akkor van jutalom, ha van elvégzett munka is” – mondta régen Orbán Viktor. Hét tárcánál nem volt idén karácsonyi pulykapénz, a Legfőbb Ügyészségen viszont bőkezűen osztogattak.

Jó karácsonyuk van a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség dolgozóinak, hiszen átlagosan bruttó csaknem 650 ezer forint jutalmat kaptak – derült ki lapunk közérdekű adatigénylése nyomán. Mint megtudtuk, összesen több mint 2,5 milliárd forintot kapott csaknem négyezer ügyészségi alkalmazott az év végén. A Népszava a karácsonyi jutalmakról érdeklődve megkereste az összes minisztériumot (ahogy a 24.hu is), és kiderült, a legtöbb tárcánál nem, vagy csak szerény pulykapénz járt az idén, a külügy és a belügy viszont ugyancsak bőkezű volt munkatársaival. A Pintér Sándor vezette belügyi tárca – amely tavaly nem adott év végi jutalmat – az idén gáláns volt, „meghatározott feltételek teljesülése esetén” a munkatársak egy havi illetményüknek megfelelő juttatásban részesültek. 963 belügyi dolgozó kapott összesen bruttó több mint 585 millió forintot, vagyis fejenként átlagosan bruttó 607 ezret. Ez különösen annak tükrében kiugró, hogy – mint azt lapunk elsőként megírta – az általános iskolai pedagógusok nagy része például nem kapott év végi jutalmat, és ahol volt pulykapénz, ott sem örültek feltétlenül: akadt olyan tankerület, ahol egy tanár 3-4 ezer forintot kapott. A külügyminisztériumi munkatársak nagy többsége sem panaszkodhat, igaz itt szerényebb volt a jutalmazás mint az ügyészségen és a belügyi tárcánál. Szijjártó Péter minisztériumában 686 dolgozó részesült év végi „motivációs juttatásban” – derült ki a tárca adatsorából. A külügyminisztérium valamivel több mint 263 millió forintot osztott szét jutalomként, azaz átlagosan 383 ezer forintot vihetett haza egy-egy munkatárs. Ez egyébként komoly előrelépés, hiszen tavaly egy forintot sem kaptak. A Varga Mihály vezette Pénzügyminisztérium munkatársai „a 2019. évi karácsonyi ünnepek alkalmából” 9925 forint értékű ajándékcsomagot kaptak. A többi hét tárca – valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda – az közölte, hogy az idén nem kaptak év végi jutalmat, pulykapénzt a dolgozók. Ez azért is érdekes, mert Orbán Viktor kormányfő húsz évvel ezelőtt, első miniszterelnöksége idején azt mondta: „Csak akkor van jutalom, ha van elvégzett munka is.” A mostani visszafogottság egyébként nem feltétlenül általános, tavaly ugyanis a legtöbb tárcánál volt év végi jutalom. A múlt évben, például az Agrárminisztériumban a munkatársak egységesen 400 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kaptak. Ez csaknem 400 millió forintos kiadást jelentett összesen Nagy István tárcájának. Ehhez képest az idén – legalábbis a lapunknak küldött válasz alapján – semmit nem kaptak az ott dolgozók. Hasonlóan jártak az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottai. Varga Judit miniszter tárcája nem jutalmazott senkit, miközben 2017-ben az akkor még Trócsányi László vezette minisztériumnál 200 ezer forintos Erzsébet-utalvány járt. A Gulyás Gergely Miniszterelnökségénél, ahogy tavaly, úgy idén sem kaptak decemberben pluszpénzt a dolgozók. A Honvédelmi Minisztériumban tavaly 23 ezer forintnyi „teljesítményelismerést”, valamint ugyanennyi Erzsébet-utalványt kaptak a dolgozók, idén viszont nem jutalmazták őket. 2018-ban a Kásler Miklós-féle Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai sem panaszkodhattak, a több mint 1800 dolgozó ugyanis nettó 200 ezer forintot kapott, most viszont nem osztottak egy forintot sem. Palkovics László Innovációs és Technológiai Minisztériumának munkavállalói számára ez a karácsony keserűbb, mint a tavalyi, hiszen 2018-ban 100 ezer forintot töltöttek fel Erzsébet-utalvány Plusz kártyáikra, most viszont egy fillért sem. A Rogán Antal irányította Miniszterelnöki Kabinetiroda és a negyedik Orbán-kabinettel megjelent Miniszterelnöki Kormányiroda sem tavaly, sem idén nem osztott plusz pénzt munkatársainak.