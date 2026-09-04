Szikrából nem mindig pattan ki láng

Franciaországban a sárgamellényesek tüntetései alatt nem merült fel komolyan, hogy Macronnak annyi. Trump-hívek törtek be a Capitoliumba, de nem éreztük, hogy Biden emiatt nem lesz elnök. Akkor miért gondoljuk, hogy néhány megmozdulás Navalnij mellett Putyin uralmának végét jelzi? Mert ezt szeretnénk?