Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Moszkva bezáratja az NSZK nyelvi-közművelődési hálózatának három helyszínét, válaszul a berlini Orosz Ház szerződésének felmondására. A döntés egy augusztusban meghiúsított drónmerénylet nyomán kibontakozó diplomáciai válság része.
Biztonsági garanciák jönnek. Csak félve kérdezzük: agy és gerinc?
Orbán Viktornak délutánra már sikerült leírnia, hogy orosz volt a támadás.
Az ukrán rúdugró legenda és testvére a megszálló orosz sereget látja el üzemanyaggal, amiért Ukrajnában hazaárulóként tekintenek rá.
A parlament előtt fekvő törvényjavaslat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hiszen az orosz és a kínai titkosszolgálatok aktívan tevékenykednek Magyarországon.
Oroszország és Belarusz egyéni sportolóit egyenként is átvilágíthatják, és akkor sem léphetik majd át a francia főváros olimpiai falujának kapuját, ha kapcsolatban állnak hazájuk fegyveres erőivel vagy nemzetbiztonsági szerveivel.
A vilniusi törvényhozás egy esetleges fegyveres szabotázsakció vagy zavargás kialakulását nehezítené.
Az orosz befolyás erős Szerbiában, Aleksandar Vucic elnök és rendszere nemcsak Orbán Viktorral, hanem Vlagyimir Putyinnal is szoros baráti viszonyt ápol.
Akár az ISS működtetése is veszélybe kerülhet, ha az oroszok a szankciók hatására kivonulnának. A Roszkozmosz vezetője bejelentette, a francia Guyanában található európai űrkikötőből azonnal megkezdik a szakemberek kivonását.
A külgazdasági és külügyminiszter minden olyan oltóanyagot elfogad, amit magyar szakértők engedélyeztek, de neki az orosz a legszimpatikusabb.
Franciaországban a sárgamellényesek tüntetései alatt nem merült fel komolyan, hogy Macronnak annyi. Trump-hívek törtek be a Capitoliumba, de nem éreztük, hogy Biden emiatt nem lesz elnök. Akkor miért gondoljuk, hogy néhány megmozdulás Navalnij mellett Putyin uralmának végét jelzi? Mert ezt szeretnénk?
Gyakran hallani ilyesféle kijelentést, még közszereplőktől, politikusoktól is. Valamiért magától értetődő bölcsességnek tűnik. Egy orosz vakcinával szemben illik bizalmatlannak lenni. De miért? Mi ez? Ruszkik, haza!-utóérzés? Vagy józan óvatosság?
Az orosz Moszfilm nyitott egy csatornát a Youtube-on és egyre bővülő kínálattal célozza meg a filmrajongókat. A választékban nem csupán a legelismertebb műveket érdemes keresni.
Újonnan közzétett eredmények szerint, 40 ezer emberen végzett vizsgálatok alapján 95 százalékos hatékonyságú az orosz oltóanyag, a Szputnyik V (Útitárs). Úgy tűnik, valóban az egyik széles körben alkalmazható ellenszer lehet.
Nyugtalanító eredményre jutottak az orosz metrókocsi-beszerzését vizsgáló szakértők. A Népszava megszerezte a titkolt jelentést.
Helyi és országos politikai viták kereszttüzében áll a kritikus helyzetben lévő vasmű, amelynek munkavállalói két utcai demonstráción is követelték bérük elmaradt részének kifizetését, és új kollektív szerződést.
Egyelőre nem tudni, hogy az Egyesült Államok gépei mit kerestek ott.
Putyin rezsimje tudatosan használta a WkikLeakset is Hillary Clinton meggyengítésére.
Vlagyimir Putyin bebetonozta a hatalmát, de mintha a politika betonja az ifjúságban nem kötött volna meg. Legalább is a Levada központ független orosz közvéleménykutató intézet felméréséből ez derül ki.
Mathilde hercegnő röviddel a századik születésnapja előtt szenderült jobblétre Párizsban, 1971-ben. Letűnt világ tanúja volt, a békebeli Szentpétervár ünnepelt balerinája a századfordulón. Balettelőadások, botrányok és legendák főszereplője – nem mellesleg az utolsó cár szeretője.
Bármikor leszakadhat a hűtőszekrény méretű alkatrész a felújított orosz metrókocsik aljáról, és ez tragédiát is okozhat.
A koronavírus is kevés ahhoz, hogy igazán megtépázza a világ leghatalmasabb vagyonait. Oroszországban az olajválság is súlyosbítja a helyzetet, de ez sem teszi szegényebbé az igazán gazdagokat.
Elképzelni is nehéz, hogy a következő orosz államfő, Vlagyimir Putyin utódja nő lesz. Pedig három évszázaddal ezelőtt, gyors egymásutánban öt asszony is uralkodott Oroszországban, összesen hetven éven át. Tehetségük, kegyetlenségük, kicsapongó életformájuk sokszor túltett a férfiakén.
Bajban lesznek a gázszerelők.
A Krím-félsziget maradt az orosz elnök nacionalista propagandájának központi eleme. Ukrajna pert indított a szárazföldi összeköttetést megvalósító gigaprojekt provokatív befejezése kapcsán.
Valószínűleg a fürdőszobai gázkészülék hibája okozhatta a tragédiát.
A magyar metropolita köszönőlevelet írt a miniszterelnöknek, nem fukarkodott a nagy szavakkal.