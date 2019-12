Erős szél és többórás napsütés jön kedden, de lassan téliesebbre fordul az időjárás

Erről az Európai Néppárt új elnöke beszélt, hozzátéve: a cinizmus nem új a politikában, de annak folyományaként Orbán túl messze ment Magyarországon.

Az Európai Néppártban (EPP) szinte nincsen olyan tagpárt, amely ki akarná zárni a Fideszt, mert a legtöbben elfogadják Orbán Viktornak a migráció kapcsán vallott nézetét, mármint hogy meg kell erősíteni a külső határokat. Erről az EPP új elnöke beszélt, akinek igen vegyesek az érzelmei azzal kapcsolatban, hogy mit is kellene tenni a magyar vezetővel, illetve az illiberális demokráciával –Tusk arról is beszélt, hogy régi barátság fűzi Orbánhoz, alighanem ennek köszönhetően igen jó volt a személyes viszonyuk, amikor a lengyel politikus az Európai Tanácsot vezette öt éven át. Rendkívül tehetséges és sokra hivatott liberális vezetőnek tartotta a kormányfőt, ám azt is pontosan látja, hogy mára populista tekintélyelvű lett belőle, aki belesüpped az iszlámellenességbe és az antiszemitizmusba. Emellett büszke az általa megteremtett illiberális rendszerre. Továbbá nagyon okos ember, de pontosan ezért cinikus, hiszen túl intelligens ahhoz, hogy ne értené meg a problémát. Tusk megjegyzi, hogy a cinizmus nem új a politikában, de annak folyományaként Orbán túl messze ment Magyarországon. Európában a jelenlegi gondok öt éve, a migráció kapcsán csúcsosodtak ki, mert bizonyos államok megtagadták a szolidaritást és azt nem lehet kikényszeríteni, hiszen az csakis önkéntes lehet. Ehelyett a németeknél, magyaroknál, olaszoknál és lengyeleknél előtérbe került az identitáspolitika és a demagógia, mellesleg mindkettő belejátszott a Brexitbe is. De ettől még sok ország dühös azokra a kormányokra, amelyek nem kértek a menekülthullám terheiből. Jó páran abban is egyetértenek, hogy Orbán jelentős tényező marad Európában. A jogállamot azonban még jobban kikezdte, mint Lengyelország. Tusk azt mondja, számára a vörös vonal ott húzódik, hogy valaki képes-e és hajlandó-e elfogadni a közös értékrendet, a liberális demokráciát, amire jelenleg veszély leselkedik. Orbán ügyét azonban bonyolítja, hogy a miniszterelnöknek igaza volt, amikor sürgette az ellenőrzés nélküli beáramlás leállítását. A retorikával viszont a konzervatív vezető nem értett egyet. Ugyanakkor súlyos tehertételnek tartja, hogy a válság következményeként ma már sokan a sebezhetőség, a káosz és a gyengeség szinonimájának tartják a liberalizmust. Márpedig ha az emberek kezdik azt hinni, hogy nem lehet összekötni a szabadságot és a liberális értékeket a biztonsággal és a renddel, akkor a demokráciának nincs esélye a túlélésre. És akkor a tér még inkább megnyílik a diktatórikus populisták számára. Hogy mi lesz a Fidesz néppárti tagságával, arra nézve a kereszténydemokrata politikus elhárítja a választ, mondván, hogy meg kell várnia a bölcsek tanácsának ajánlását. Ő maga javasolhat bizonyos megoldást február elején, de az is világos, hogy a migráció kapcsán sokan egyetértenek Orbánnal, ennélfogva jóformán nincs is olyan a Néppártban, aki meg akarná büntetni a magyar párt elnökét.