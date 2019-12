Orkán erejű szél tombol a Tátrában, akadozik az áramellátás

Kisebb károk is keletkeztek, az egész ország területére riasztást adtak ki.

Orkán erejű szél fúj a Tátrában. Az imeteo.sk szerint már az alacsonyabban fekvő területeken is erős a légmozgás, a szélerősség 15-25 m/s között mozog, a hegyekben azonban durvább a helyzet –„A Chopokon több mint 118 km/órás szél (33 m/s) tombolt, ami orkánnak felel meg” – olvasható az imeteo.sk-n. A Lomnici-csúcson 35,3 m/s-os szélerősséget (127 km/óra) mértek. Viharos az idő a Sziléziai menedékháznál is (112,8 km/óra) 1672 méteres magasságban. Kisebb károk is keletkeztek, a régióban akadozik az áramellátás. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet riasztást adott ki az ország területére a viharos szél miatt. Lesznek területek, ahol emiatt hóátfúvások keletkezhetnek az utakon. Harmadfokú riasztás van érvényben a Poprádi, Liptószentmiklósi és Breznói járásban.