Az esőzések miatt megáradt patakba csúszott férfiról úgy tudták, tapasztalt túrázó.
A bajba jutott csoport a rossz látási viszonyok miatt letért a helyes irányról.
Kisebb károk is keletkeztek, az egész ország területére riasztást adtak ki.
A mentést tovább folytatják a rendkívül nehéz körülmények között.
Súlyos sérültek is vannak, helikopterrel szállították kórházba őket a Tengerszem-csúcsról. Az ötös skálán négyes a lavinaveszély a hegység lengyelországi részén.
Többévnyi folyamatos állománybővülés után idén csökkent a Tátrában élő zergék száma, a legutóbbi felmérésen a hegység szimbólumának számító kérődzőkből már csak 989-et találtak - írta az MTI a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) erdeit felügyelő állami ügynökség (SLTANAP) honlapjain közzétett adatai alapján.
Csaknem 1400 zergét számoltak össze a Tátrában az őszi állományfelmérés során. A hegység szimbólumának számító kérődzők száma a Tátra szlovák részén továbbra is emelkedik, a lengyel részen viszont csökken - derül ki a Tátrai Nemzeti Park erdeit felügyelő állami ügynökség adataiból.