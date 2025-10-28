Jó hír! Tovább nőtt a zergeállomány a Tátrában

Csaknem 1400 zergét számoltak össze a Tátrában az őszi állományfelmérés során. A hegység szimbólumának számító kérődzők száma a Tátra szlovák részén továbbra is emelkedik, a lengyel részen viszont csökken - derül ki a Tátrai Nemzeti Park erdeit felügyelő állami ügynökség adataiból.