Orban államtanácsosnak nevezte ki a magyarellenességéről hírhedt volt marosvásárhelyi rendőrigazgatót

Hivatalos bejelentés kedden sem hangzott el arról, hogy milyen kezelést kapott a kórházban töltött négy nap alatt.

Távozott a kórházból kedden Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje. A 99. évében járó Fülöp herceg pénteken feküdt be a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházba, a Buckingham-palota tájékoztatása szerint elővigyázatossági okokból. Az udvar illetékese további részletek nélkül annyit árult el, hogy Fülöp egy régebben fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából. A palota szóvivője hangsúlyozta, hogy a herceget nem a mentők vitték be, autóval utazott a gyógyintézetbe a Norfolk megyei Sandringhamből, a királyi család kelet-angliai téli rezidenciájáról, és a kezelést már korábban tervbe vették. Meg nem erősített brit sajtóértesülések szerint mindazonáltal Fülöp csak az út utolsó, londoni szakaszát tette meg autóval, Sandringhamből helikopterrel szállították az onnan 190 kilométerre lévő fővárosba. Hivatalos bejelentés kedden sem hangzott el arról, hogy Fülöp milyen kezelést kapott a kórházban töltött négy nap alatt. A herceg a szokásos szűk körű biztonsági kísérettel, gépkocsin hajtatott el a kórháztól, és vélhetően visszautazott Sandringhambe, így jelen lehet a szerdán esedékes hagyományos karácsonyi ebéden. A királyi család 1988 óta minden évben Sandringhamben tölti a karácsonyi ünnepeket. Ugyancsak szerdán hangzik el II. Erzsébet királynő karácsonyi üzenete az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez. Az előzetesen ismertetett részletek szerint a 93 esztendős uralkodó leszögezi, hogy az elmúlt egy év „meglehetősen rázós volt”, de a remény és a hit jegyében megtett kis lépésekkel át lehet hidalni régóta fennálló nézetkülönbségeket és mélyen gyökerező megosztottságokat is. A királynő a törvényerejű szokásjog alapján nyilvános megszólalásaiban soha nem nyilváníthat véleményt aktuális politikai kérdésekről, de egybehangzó keddi hírmagyarázatok szerint az uralkodó ezzel a megfogalmazással kétségtelenül a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát övező, gyakran ádáz politikai vitákra tesz egyenes utalást. A karácsonyi üzenetet még Fülöp kórházi kezelése előtt rögzítették, így erről II. Erzsébet királynő nem tesz említést. Fülöp herceg kórházi tartózkodásának okáról valószínűleg nem is lesz részletes hivatalos beszámoló, mivel az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról. A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.