Ajándékcsapda: egy poszt a Facebookra, és máris jöhet az adóhatóság

A filmvetítés lassanként a büféztetés fedőtevékenysége a hazai mozikban.

Meglepően részletesen számolnak be üzleti tevékenységükről éves jelentésükben a legnagyobb hazai moziláncok, írja a g7.hu . Hosszú hanyatlást követően a most végződő évtized közepe táján emelkedni kezdett a hazai mozilátogatások száma. Miközben 2005 és 2014 között jellemzően 10 és 12 millió között mozgott ez az éves szám, tavaly átlépte a 15 milliót. Miközben négyszeresére drágultak a jegyek, az átlagos fogyasztói árindex alapján ugyanis a 2001-es 403 forintról 1560-ra ugrott az ár. Így a mozik üzletileg egyre jobban teljesítenek. Például a tizennégy városban közel másfél tucat Cinema City (CC) mozit üzemeltető I.T. Magyar Cinema Kft. árbevétele például az elmúlt öt évben 13,5 milliárd forintról 20 milliárd fölé nőtt, a nyereség pedig néhány százmillióról közel 5 milliárdra ugrott. Bár a Corvint és öt fővárosi művész mozit fenntartó Budapest Film Zrt. számai nem ilyen szépek, a forgalom náluk is folyamatosan emelkedik, és az előző két évben a korábbi évek vesztesége is nyereségbe fordult. A bővülés azonban csak kisebb részben köszönhető maguknak a filmeknek, a vetítésekből származó bevétel részesedése ugyanis a Cinema Citynél elég látványosan, a Budapest Film Zrt-nél pedig csak kisebb mértékben, de folyamatosan csökken az árbevételen belül. Ezzel párhuzamosan pedig a büfék egyre nagyobb részét hozzák a pénznek. A Cinema City láncnál például már a bevétel több harmada származik innen, miközben ugyanez az arány öt éve 27 százalék volt. A Budapest Filmnél ugyanebben az időszakban 13-ról 20 százalékra nőtt a büfébevétel aránya. A CC például úgy csinált tavaly közel 7 milliárdos forgalmat a büféiben, hogy az eladott áruk beszerzési értéke csak 2,1 milliárd forint volt. A Budapest Film Zrt-nek pedig 255 milliót hoztak büfék, miközben árukra és anyagokra csak 100 milliót szántak. Nem csak a pattogatott-kukoricára és nachosra tesznek brutális árrést a mozik, az egyéb kiegészítőkön is jól keresnek. A 3D-s szemüvegekért például tavaly 208 millió forintot fizettek a Cinema City mozikban a látogatók, miközben a beszerzési értékük 64 millió volt.