"Legális és etikus" vagyongyarapodások?

Tagadta, de érdemben nem cáfolta L. Simon László, hogy 63 millió forint állami támogatást vett volna fel az elmúlt öt évben a cége által megművelt földterületekre. A Blikk szombaton írt arról, hogy a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára 2009-ben még csak 2,8 millió forint állami támogatást kapott, 2010-ben már 6 milliót, 2011-ben 21 milliót, 2012-ben 16 milliót, tavaly pedig 18 milliót.