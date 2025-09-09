Mészáros Lőrincnél napjainkban hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros (nagyjából 1300 milliárd forintos) becsült vagyon van.
Az a helyzet, hogy a 150 ezer forint feletti ajándék vagyongyarapodás, és mint ilyen adóköteles, bizonyos eseteket kivéve.
Egy szekszárdi, a Népszabadság bezárásában is részes, fideszes kötődésű befektetőcsoporttól Mészáros Lőrinc vette meg az igen jól tejelő békési Hidasháti Mezőgazdasági Zrt.-t. A miniszterelnök falvának vállalkozó szellemű polgármestere állítólag már tavaly is a tényleges gazdaként járt-kelt a helyszínen.
Ötpárti egyeztetést kezdeményez az LMP azon javaslatuk megvitatására, amely - a vagyonnyilatkozatok helyett - kötelező vagyonosodási vizsgálatot írna elő a politikusok esetében. Ezt Szél Bernadett és Hadházy Ákos társelnökök, valamint Gál József szóvivő jelentette be hétfői, budapesti sajtótájékoztatón.
Tagadta, de érdemben nem cáfolta L. Simon László, hogy 63 millió forint állami támogatást vett volna fel az elmúlt öt évben a cége által megművelt földterületekre. A Blikk szombaton írt arról, hogy a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára 2009-ben még csak 2,8 millió forint állami támogatást kapott, 2010-ben már 6 milliót, 2011-ben 21 milliót, 2012-ben 16 milliót, tavaly pedig 18 milliót.
Csányi Sándor tavaly 15 milliárddal, 150 milliárd forintra gyarapította vagyonát, így 2011 óta egymás után negyedszer lett a leggazdagabb magyar – derül ki a Napi.hu kiadásában idén immár 13. alkalommal megjelenő A 100 leggazdagabb című kiadványból. A 100 leggazdagabb magyart rangsoroló kiadvány idén első ízben szubjektív listát készített Befolyás-barométer címmel az ország legbefolyásosabb embereiről is.