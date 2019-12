Az 50 leggazdagabb magyar: Mészárosnak félgőz is elég volt, Vajna Tímea rekordot tudhat magáénak

Az a helyzet, hogy a 150 ezer forint feletti ajándék vagyongyarapodás, és mint ilyen adóköteles, bizonyos eseteket kivéve.

Sokan nem tudják, hogy adózási szempontból a jövedelmükön kívül is keletkezhet bevételük, például ha egy közös családi wellness hétvégét kapunk az anyóstól karácsonyra, vagy a kedvesünk páros fesztiválbérlettel lep meg minket, írja a penzcentrum.hu . Fontos, hogy az ilyen meghívások, szolgáltatások ajándékozása adómentes. Ellenben ha az ajándék tárgyi, vagy ingatlant érintő, akkor illetéket kell fizetni, és ezzel nem árt tisztában lenni karácsony tájékán. Pedig az ajándékozás útján szerzett vagyon ajándékozási illetékköteles. Az illetékekről szóló törvény szerint fizetnünk kell: ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, és vagyoni értékű jog ingyenes alapítása stb. szerint, mégpedig akkor, ha az ajándékozásról okiratot állítottak ki, vagy ha nem történt okirat kiállítás, de az ingó forgalmi értéke a 150 ezer forintot meghaladja. Tehát egy ajándékba kapott nagy értékű Herendi porcelán étkészlettel, hűtőszekrénnyel, kanapéval, vagy autóval, esetleg ingatlannal, illetve 150 ezer forintot meghaladó pénzajándékkal (utalással vagy készpénzben is) el kell számolnunk a NAV felé. A törvény számos mentességi okot határoz meg az ajándékozási illetékre vonatkozóan, ezek közül a leggyakrabban előforduló eset a családon belüli ajándékozás. Többek között mentes az illeték alól ha az ajándékozó az ajándékozott egyensági rokona - nagyszülő, szülő, gyermek, unoka (örökbefogadáson alapuló rokonság esetén is) - vagy házastársa (illetve bejegyzett élettársa). Ezekben az esetekben bejelentési kötelezettsége sincs annak, aki az ajándékot kapja. Gyakran elfelejtjük, hogy a (nem bejegyzett) élettárstól, a testvérektől, nagybácsiktól, nagynéniktől, távolabbi rokonoktól, vagy keresztszülőktől kapott ajándékok már nem esnek az illetékmentes kategóriába. És például a leendő házasoknál nincs kibúvó: karácsony tájékán gyakran megszaporodnak az eljegyzések, sokan találhatnak idén is gyűrűt a fa alatt. Viszont hogyha a gyűrű értéke a 150 ezer forintot meghaladja, és nem említjük meg a bevallásunkban, elvileg a NAV bírságot szabhat ki. Egy boldog, jegygyűrűvel pózolós szelfi, és már kész is a baj!