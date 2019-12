Ortodox templom épül Hévízen

Vasutat építenének a park helyén, ami valójában nem is park.

Újbuda központjának egyik legnagyobb összefüggő zöldterülete kerülhet veszélybe egy tervezett vasúti fejlesztés miatt, a Hamzsabégi sétány megmentéséért már online petíció is indult. Kiderült ugyanis, hogy bővítenék a park mentén, a töltésen vezető vasúti pályát. Jelenleg két sínpáron közlekednek a vonatok, és most egy harmadik is készülhet. A közelmúltban pedig több, a töltés közelében álló fára jeleket festettek: mivel az előző, fideszes kerületvezetés nem adott megfelelő tájékoztatást a tervezett munkálatokról, a környéken élők attól félnek, az új pálya építése miatt egy sávban ki fogják vágni a fákat. A pályabővítést azért is ellenzik az itt élők, mert a nagy vasúti forgalom miatt már eddig is túl nagy volt a zaj a környéken. – Rengeteg a probléma a beruházás körül. Kezdjük ott, hogy amikor megnéztük a dokumentumokat, kiderült, hogy az, amit ma mindenki Hamzsabégi sétányként és zöld területként kezel, valójában nem park, hanem hivatalosan egy út – mondta a Népszavának László Imre, a kerület új, októberben megválasztott DK-s polgármestere. Szerinte már csak emiatt is indokolt, hogy valóban zöldterületté nyilvánítsák ezt a részt, amit kezdeményezni is fognak a fővárosnál, erről már tárgyaltak Dorosz Dávid főpolgármester helyettessel. – Ez első körben mindenképpen ad egy védelmet a területnek, hiszen sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak bármiféle munkálatra ebben az esetben – mondta László Imre. A legnagyobb probléma a polgármester szerint azonban, hogy eddig bármilyen érintett állami szervezethez fordultak, sehol sem tudtak pontos terveket mutatni. – Egyelőre alapvető kérdésekre nem tudjuk a választ. Van, aki azt mondta, a mostani két vágányt egyel bővítik majd, ami még elférne a mostani töltésen különösebb átalakítások nélkül, de olyan elképzelésekről is hallottunk már, hogy két új vágány épül, ami már komoly töltésbővítéssel járna – fogalmazott. Mint kiderült, az önkormányzat arra sem kapott választ, hogy miért jelöltek meg már most több fát a töltés mentén, miközben az építési munkálatok csak két-három év múlva érnek majd ide. Az egyik magyarázat szerint „csak a felvonulási terület fáit megvédendő” helyeztek el jeleket, a másik viszont arról szól, hogy azokat fogják majd kivágni. A kerület közmeghallgatást is kezdeményezett az ügyben, amire az illetékeseket is elhívják, ezt várhatóan január végén tartják majd meg,