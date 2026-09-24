Télvíz a hévízen: bakancslistás a kenutúra a soha be nem fagyó, ködben gőzölgő csodapatakon

Téli reggelen indián túrakenuba szállni, ráadásul zöldfülűként extrém kockázatvállalásnak tűnhet, és ez a legtöbb hazai folyó- és állóvízre igaz. A Hévízi-csatornán azonban nincs dermesztő rizikó, és ez világra szóló kivétel. A zsilipnél 27-28 fokos víz még a szökőévenkénti borulást is kevésbé bünteti meg. Amikor az anekdoták szerint nagy ritkán mégis megtörténik, akkor vagy szándékosan mártóznak meg a vízben, vagy már előtte „eláznak”. A túrázók többsége teljes biztonságban csorog lefelé szelíden a tíz kilométeres csodapatakon, tavirózsák között, falánk kárókatonák kis-balatoni élettere felé.