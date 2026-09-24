Hét tervezetet megvásároltak a Hévízi-tó és a helyi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő fejlesztésére kiírt építészeti pályázaton.
A Hévízi-tó körüli teljes infrastruktúrát, így a kórházat is érintő beruházás megvalósítása több tízmilliárd forintos tétel lesz.
A liftház panelja gyulladt ki a szálloda alagsorában, a hotel füsttel telítődött.
Százmilliárdos óriásprojekt helyszíne lehet Alsópáhok, ahol Európa egyik legnagyobb vízi szórakoztatóközpontja épülhet meg élményparkkal, vizes attrakciókkal, golfpályával.
A világhírű fürdővárost, Hévízt és a Balaton turizmusának egyik zászlóshajóját, Keszthelyt is elvesztette a Fidesz. A két szomszédos településen úgy vélik: közös okai is vannak a dupla kormánypárti kudarcnak.
Az Aquamarin Hotelt tulajdonló cég felszámolás alá került, a munkálatok pedig félbemaradtak.
„Franc se lesz itt, nemhogy agóra!”
Téli reggelen indián túrakenuba szállni, ráadásul zöldfülűként extrém kockázatvállalásnak tűnhet, és ez a legtöbb hazai folyó- és állóvízre igaz. A Hévízi-csatornán azonban nincs dermesztő rizikó, és ez világra szóló kivétel. A zsilipnél 27-28 fokos víz még a szökőévenkénti borulást is kevésbé bünteti meg. Amikor az anekdoták szerint nagy ritkán mégis megtörténik, akkor vagy szándékosan mártóznak meg a vízben, vagy már előtte „eláznak”. A túrázók többsége teljes biztonságban csorog lefelé szelíden a tíz kilométeres csodapatakon, tavirózsák között, falánk kárókatonák kis-balatoni élettere felé.
A kisebb, de gyorsan eloltott tűz nagy füsttel járt.
Bő egy napon belül ez már a harmadik tragédia az országban.
Az alkalmazottnak szerencsére volt annyi lélekjelenléte, hogy megnyomja a pánikgombot.
A következő három évben is egy superior kategóriájú hévízi szállodában üdülhetnek az NMHH dolgozói, alig 200 millió forintért.
A Moszkvai Patriarchátus Magyar Ortodox Egyházmegyéjének új temploma 400 millióba kerül, 12 méter magas lesz és hagymakupolát kap.
Hat éve nyereségesen működő szállótól válik meg a Papp Gábor vezette testület.
Több mint háromszáz embernek kellett elhagynia csütörtökre virradó éjjel egy hévízi szállodát, ahol tűz ütött ki, a dolgozók egyike pedig megsérült - közölte honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kigyulladt egy négyszintes hévízi társasház egyik lakása péntek este, az épületet többeknek is el kellett hagyniuk, egy nőt az erkélyéről mentettek ki a tűzoltók - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Az orosz turisták főleg Budapestet és a gyógyfürdőhelyeket kedvelik, például Hévízt, amelyet 2012 óta szinte elleptek. A helyi történetek szerint az orosz vevő még azt az ingatlant is megveszi, amelyiket el sem akarják adni.
Délután visszakapcsolták a közműszolgáltatást, így a lakók három otthon kivételével visszaköltözhetnek abba a hévízi társasházba, amelynek több tetőtéri lakása is kiégett szerda este - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Csaknem ötven lakónak kellett elhagynia az otthonát Hévízen, miután kigyulladt egy húszlakásos társasház tetőtere szerda délután - tájékoztatott a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Szépségszalon üzemeltetésére írt ki nyílt pályázatot a Honvédelmi Minisztérium. A szolgáltatásra a Honvédkórház hévízi telephelyén lenne szükség - írja az origo.hu.
Az utóbbi hónapokban 10-15 százalékkal kevesebb vendég érkezett Oroszországból Hévízre, de az önkormányzat adatai szerint ezt ellentételezi valamennyire a belföldi, illetve főként a cseh és a szlovák turisták számának emelkedése a privát szállásokon is – mondta Papp Gábor, a város polgármestere.
Az utóbbi hónapokban 10-15 százalékkal csökkent az Oroszországból Hévízre érkező vendégek száma, de az önkormányzat adatai azt tükrözik, hogy ezt ellentételezi valamennyire a belföldi, illetve főként a cseh és a szlovák turisták számának emelkedése a privát szállásokon is - mondta Papp Gábor, a város polgármestere (Fidesz-KDNP).
Csalás miatt nyomoznak a Barátok közt sorozatban régebben Hoffer Misit alakító Halász Gábor (42) és Hévíz polgármestere, Papp Gábor ellen – írja a Blikk.
A magyar dal idei fővárosában tóöleléssel nyitották meg vasárnap a magyar dal napja alkalmából szervezett programokat, a több mint ezer tóölelő Presser Gáborral és Bebével közösen énekelt.
Vádat emeltek Keszthelyen egy német házaspár ellen, mert a férfi és a nő milliós értékeket lopott el szállodai szobákból a kulcsok megszerzése után - közölte a Zala Megyei Főügyészség.
Szombaton, a kora délutáni órákban, miközben tíz búvárcsapat kereste a mélyben a pénteken eltűnt férfit, a turistákat beengedték a hévízi tófürdőbe – értesült a Velvet.