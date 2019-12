Angyal ügyvédje: kihallgatták tanúként Molnárt, Őrsit és Wirthet - és felbukkan egy fotó is

Az állatvédők is fokozott figyelemre intenek.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságának Állategészségügyi Szolgálata közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy szilveszter és újév idején a petárdázások hatására nagyon sok kutya szökik el otthonról és kóborol az utcákon - írja az MTI. Az erős hang- és fényhatások miatt megrémült, kerítésen átmászó, menekülő állatok az utcán olyan környezetbe kerülnek, amely számukra idegen és veszélyekkel teli, így gyakran válnak autóbaleset áldozatává, vagy olyan távolságra menekülnek otthonuktól, hogy képtelenek visszatalálni. Az állatvédők szerint ezért érdemes az állatokban lévő mikrochipek adatait ellenőriztetni az állatorvosnál, hogy a gazdák személyes adatai helyesen vannak-e regisztrálva. Emellett javasolják, hogy legyen az állatokon nyakörv a gazda telefonszámát tartalmazó bilétával. Érdemes már néhány nappal szilveszter előtt a kutyákat pórázon sétáltatni, valamint mérsékelni a hosszú sétákat ebben a néhány napban. A nagyon félős kutyáknak kérhető gyógynövényes nyugtatószer is, amely segít átvészelni ezt az időszakot. A kertben tartott állatok esetében fontos gondoskodni arról, hogy biztonságos, zárt helyen legyenek, javasolt még a kerti kutyákat is beengedni legalább az előszobába vagy a garázsba, és jó, ha a gazda erre az időre nem hagyja magára az állatot. A láncra kötés nem megoldás, hiszen egy rémült kutya akár meg is fojthatja magát - figyelmeztetnek. Az év ezen időszakában sok civil és hivatalos állatvédő tart ügyeletet, akik igyekeznek hazajuttatni az elkóborolt és befogott állatokat. A főváros területén befogott és a szolgálathoz bekerülő ebekről a www.ebtelep.hu honlapon folyamatosan tájékozódni lehet, ezen kívül a szervezetet telefonon is lehet keresni. A macskák szorongása kevésbé nyilvánvaló, de a sok résztvevős, hangos szilveszteri vendégség számukra is komoly stresszt jelenthet - jelezték a közleményben.