Szeles lesz a szombat, és talán az elkésett karácsonyi hó is megérkezik

– Az egyik szemem sír, a másik nevet – így reagált lapunknak Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke, miután hivatalossá vált: bruttó félmilliós év végi juttatást kapnak a rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai.

Az erről szóló döntést Pintér Sándor belügy- és Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján, nem sokkal ezután pedig a Magyar Közlönyben is megjelent a kormányrendelet. E szerint a bruttó 500 ezer forintos pulykapénzben csak azok részesülhetnek, akik 2019. december 1-jén hivatásos szolgálati viszonyban álltak, illetve akiknek 2019 folyamán szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk. Az év folyamán szolgálatteljesítés közben elhunytak juttatását az örökösnek folyósítják. Néhány kizáró ok kivételével beosztástól, rendfokozattól függetlenül a hivatásos állomány minden tagja megkapja a juttatást - mondta a belügyminiszter. Erre a célra a kormány 49 milliárd forintot csoportosít át a központi költségvetésből. Bárdos Judit (BRDSZ) szerint nagyjából 60 ezren vannak állományban, ebből durván 50 ezren kaphatják meg a juttatást. Azonban kihagyták a „legszegényebb kategóriát”, azt a durván tízezer embert, akik rendvédelmi igazgatási jogviszonyban állnak vagy munkavállalóként dolgoznak. A sajtótájékoztatón ugyan kérdezni nem lehetett, Pintér Sándor két mondatra mégis megállt az újságíróknak. A tárcavezető szerint „rossz felfogás” azt mondani, hogy vannak, akik kimaradtak az év végi pénzből, hiszen ők előre megkapták ezt, hiszen három év alatt 5-5-5 százalékos béremeléssel számolhatnak.

"Szörnyű ez az érvelés, aki így nyilatkozik lebecsüli ezeket a dolgozókat.

Például a rendőr, a tűzoltó, a büntetés-végrehajtási őr kap bruttó 500 ezer forintot, de akik az irattárban dolgoznak mellettük, vagy részt vesznek egy nyomozásban, de funkcionális munkát végeznek: ők egy forintot sem" – fogalmazott Bárdos Judit. A BRDSZ vezetője szerint ráadásul – bár örülnek az 500 ezer forintnak, hiszen eddig maximum 20-30 ezres összegeket kaptak –, ez az „ajándék” nem tartja a szakmában az embereket. Ezt az összeget egyébként december 31-ig kapják meg az erre jogosultak.

A 49 milliárd forint (bruttó) megoszlása a rendvédelmi szervek között Országgyűlés - Országgyűlési Őrség: 237 350 000 Ft Honvédelmi minisztérium - Honvédelmi Minisztérium igazgatása: 196 225 000 Ft - Egyéb HM szervezetek: 172 137 500‬ Ft Magyar Honvédség - Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei: 3 411 025 000‬ Ft - MH ÖHP és alárendelt szervezetei: 7 226 837 500 Ft Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat: 640 375 000‬ Ft MH Egészségügyi Központ: 400 675 000‬ Ft Belügyminisztérium Belügyminisztérium igazgatása: 89 300 000 Ft Nemzeti Védelmi Szolgálat: 267 900 000 Ft Terrorelhárítási Központ: 727 325 000 Ft Büntetés-végrehajtás: 3 758 825 000‬ Ft Rendőrség: 20 319 862 500‬ Ft Alkotmányvédelmi Hivatal: 603 362 500‬ Ft Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: 1 197 325 000‬ Ft Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ: 92 825 000 FT BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: 5 983 100 000‬ Ft Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság: 251 450 000 Ft Pénzügyminisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 2 953 362 500‬ Ft Külgazdasági és Külügyminisztérium Információs Hivatal: 397 150 000‬ Ft



Pintér Sándor elmondta: a kormány célja, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket. A belügyminiszter – aki egyben miniszterelnök-helyettes – bejelentette azt is: további juttatási formák kidolgozását szabta feladatul Orbán Viktor kormányfő a nemzetbiztonsági kabinetnek. A grémium egyebek mellett azt javasolja, hogy 2020-tól háromévente hat havi illetményt kapjanak a hivatásos állományban lévők. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: a kormány döntése értelmében járó bruttó 500 ezer forintos juttatás nemcsak a hivatásos, hanem a szerződéses katonákat is megilleti.