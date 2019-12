A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában

Elveszítette veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, mivel vasárnap, hazai pályán 28-27-re kikapott a címvédő Győrtől.

A vendég győriek közül Görbicz Anita és a norvég Kari Aalvik Grimsbö hiányzott, a hazaiaknál Tóth Nikolett és Bánfai Kíra nem játszhatott sérülés miatt. A norvég Stine Oftedal vezérletével jól kezdett a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO, ám a fővárosiak Schatzl Nadine góljaival fordítottak, és a folytatásban is jól tartották magukat. A Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs világbajnokságon gyengén teljesítő Klujber Katrin ezúttal fontos gólokkal segítette a Ferencvárost, amely némi meglepetésre egy találattal vezetett a szünetben. Az első félidőben sok volt a hiba mindkét oldalon, és a győriek a második felvonást is rosszul kezdték, Bíró Blanka bravúros védései miatt hét percig nem találtak be. Az FTC 17-12-re vezetett, a vendégek innen fordítottak 22-21-re, mert támadásban és védekezésben is hatékonyabbá vált a játékuk. A fővárosiak az ötvenedik percben vezettek utoljára, az ETO egy 7-2-es sorozattal elhúzott, majd a hajrá váratlanul szorosan alakult. Az utolsó percben az FTC az egyenlítésért támadhatott, ám Lukács Viktória lövését Kiss Éva kivédte, így a Győr egy góllal győzött. A címvédő ETO továbbra is százszázalékos a mostani idényben, a Ferencvárosnak ez volt az első veresége a bajnokságban. A mezőny legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Klujber Katrin és Kovacsics Anikó, illetve a győri Stine Oftedal volt egyaránt hat góllal.