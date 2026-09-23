Női kézilabda NB I - Döntős a címvédő Ferencváros

A címvédő Ferencváros egy góllal nyert Debrecenben a női kézilabda NB I elődöntőjének visszavágóján, így kettős győzelemmel jutott a fináléba. A másik ágon a Bajnokok Ligája-ezüstérmes Győri Audi ETO KC 42-26-ra megnyerte az első meccset az Érd ellen, a visszavágót csütörtökön rendezik.