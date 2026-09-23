Hosszan tartó betegség következtében, ötvenegy évesen elhunyt Konkoly Tamás, az ETO egykori kézilabdázója, az Audi ETO utánpótlásedzője.
A történet iskolapéldája annak, mi történik, ha egy klubtulajdonos kiesik a pikszisből.
Vállalja az NB I-es tagságot a boglári akadémia növendékeiből álló női csapat, hasonló még soha nem fordult elő a sportág történetében.
Elveszítette veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, mivel vasárnap, hazai pályán 28-27-re kikapott a címvédő Győrtől.
Tizenkét góllal volt jobb az FTC a Budaörs vendégeként a női kézilabda NB I szombati játéknapján. A férfi kézilabda NB I-ben otthonában három góllal nyert a Balatonfüred a Budakalász ellen.
Elfelejtett adminisztráció miatt nem játszhat bajnoki mérkőzésen Mariama Signaté kétszeres világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó. Mint írja, csak megaláztatást kapott, mikor szóvátette, magyarázatot nem.
Egy-egy előrehozott bajnoki mérkőzés után szombaton a női és a férfi kézilabda NB I-ben is mindenki számára megkezdődnek a küzdelmek.
A Győri Audi ETO KC házigazdaként 37-19-re legyőzte a Mosonmagyaróvár csapatát a női kézilabda NB I keddi mérkőzésén, ezzel bebiztosította története 13. bajnoki címét.
A Vác hazai pályán négy góllal győzte le a Budaörs együttesét a női kézilabda NB I egyetlen szombati összecsapásán.
A Kisvárda kétgólos vereséget szenvedett a vendég Váctól a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.
A címvédő Ferencváros egy góllal nyert Debrecenben a női kézilabda NB I elődöntőjének visszavágóján, így kettős győzelemmel jutott a fináléba. A másik ágon a Bajnokok Ligája-ezüstérmes Győri Audi ETO KC 42-26-ra megnyerte az első meccset az Érd ellen, a visszavágót csütörtökön rendezik.
Ferencváros végzett az élen a női kézilabda NB I 2014/2015-ös idényében, mivel a döntő második mérkőzésén is legyőzte - 27-25-re - a címvédő Győrt.
A Dunaújváros nagy csatában kikapott Békéscsabán, így a Vácot legyőző Érd lépett a tabella harmadik helyére a női kézilabda NB I szombati fordulójában.
A Dunaújváros rendkívül könnyedén, 21 góllal nyert a sereghajtó és továbbra is nyeretlen Szeged vendégeként a női kézilabda NB I keddi játéknapján.
A vártnál némileg szorosabb mérkőzésen, hat góllal nyert a címvédő Győr a Vác ellen a női kézilabda NB I egyetlen szerdai mérkőzésén.