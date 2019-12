Már csak felújított norvég mentőhelikopterek repülnek januártól

Hétfőn délben elviszik az utolsó három osztrák mentőhelikoptert a budaörsi bázisról. Január elsejétől már csak a 2018-ban megvásárolt és felújított norvég gépek repülnek majd a balesetek legsúlyosabb sérültjeiért – tudta meg a Népszava.

A hazai légimentés 2006 óta bérelt egy osztrák cégtől hét darab EC135T2 helikoptert. A megállapodás akkor tíz évre szólt. A szerződést azóta többször is meghosszabbították. Sőt 2015-ben bár a kormány kiírt egy nyílt közbeszerzést a feladatra, azt 2016 februárjában, a tender beadási határnapján visszavonták és meghosszabbították a szerződést az osztrák céggel. Ezt követően két év múlva léptek: 2018. március elején a kormány a honvédelmi és rendészeti bizottság zárt ülésén több mint 600 milliárd forint értékű vásárlásra kért mentességet a közbeszerzési törvény hatálya alól. E csomag része volt a mentőhelikopterek beszerezése is. Már akkor eldőlt, hogy a norvég légimentők 7-14 éves, EC135P2 és P2+ típusú helikoptereit vásárolják meg. Magáról az üzlet részleteiről nem túl sok minden került nyilvánosságra, a gépekért 40 millió eurót fizetett ki a magyar állam. (A Népszava úgy tudja: az osztrákok fele ennyiért fölajánlották az addig is itt használt gépek felújított állapotban való megvásárlását, ám ezt nem fogadták el.) A beszerzésről tavasszal írt a hvg.hu. Cikkük szerint a kormány 2018. április 20-án átcsoportosított a költségvetésben 13,2 milliárd forintot a BM „Rendőrség” fejezetébe. A rendőrség pedig április 27-ével adásvételi szerződést kötött a HM EI-vel kilenc darab helikopter felszereléssel együtt történő beszerzésére 14,2 milliárd forint értékben. Jövő év január elsejétől a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonjog gyakorlása a Készenléti Rendőrséghez kerül.