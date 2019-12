Iványi: Meg kellett kongatnunk a vészharangot

A Guardian arról ír: Magyarországon újabban a hitéleten belül mutatkozik törésvonal.

című amerikai lap Iványi Gábor és Orbán Viktor viszálya kapcsán arról ír, hogy Magyarországon legújabban a hitéleten belül mutatkozik törésvonal. A „Lelkipásztor a populista ellen” c. írás emlékeztet arra, hogy a miniszterelnök szerint ő keresztény kormányt vezet, ám korábbi szövetségese elítéli a gyűlölettel teli rezsimet, amely a nyugati, világi kabinetekkel ellentétben a „keresztény szabadságot” hirdeti. Az Evangéliumi Testvérközösség pár hete nyilatkozatban utasította vissza a hatalom központosítását és a kisebbségek visszaszorítását, mert az tönkreteszi a társadalom szövetét, módszeresen fenyegeti a demokráciát és a jogállamot. Kettejük kapcsolata a rendszerváltás után jó ideig rendkívül szoros volt. Akkor romlott meg drámaian, amikor Iványi nem volt hajlandó fedezni régi szövetségesének tekintélyelvű pálfordulását. A lelkész azt is tudja, hogy a mostani nyilatkozat után egyháza pária marad, de azt mondja, meg kellett kongatniuk a vészharangot, mert igen sok a hasonlóság a mai helyzet és a 30-as évek között. Hiszen Orbán a nacionalista európai jobboldal karizmatikus vezetője akar lenni. Nagy-Magyarország helyreállításáról beszél. Olyasmivel játszik, ami egyszer már lángba borította Európát. Mindezen felül az kényszerítette ki az állásfoglalást, hogy a Fidesz egyértelműen kereszténynek tünteti fel a kormányt, függetlenül attól, miként bánik a hajléktalanokkal, a menedékérőkkel és mit művel a sajtószabadsággal, a bírák függetlenségével, valamint a tudomány önállóságával. Egyébiránt a három hazai nagy egyház visszautasította, hogy aláírja a nyilatkozatot. Iványi sajnálatosnak tartja, hogy a potenciális szövetségesek hallgatnak olyan ügyekben, mint a menekültek éheztetése a határon, vagy a Soros elleni kampány. Pedig ha megszólalnának, Orbán kénytelen volna visszafogni magát. E két ember vitája a kereszténység értelméről az európai kulturális háború leglényegét érinti. Orbán fegyverként használja a keresztény értékeket, ily módon úttörő a jobboldali, populista mozgalmak számára. De amikor azt állítja, hogy Isten az ő oldalán áll, akkor feladja a leckét a papság számára, mivel el kell dönteniük, hogy tartsák-e a szájukat, amikor veszélyes az olyan politika, amely ördögnek állítja be a kisebbségeket és az idegeneket. Magyarországon csak kevesen járnak templomba, de a kommunista múlt miatt rendkívül fontosan az egyházak.