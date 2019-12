Schmidt Mária nem tudja, mi az a klímaváltozás: azt jelenti, hogy betiltják az időjárást? (videó)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint tévesek a saját köznevelési statisztikai gyorstájékoztatójukban szereplő adatok, melyeket egy cikkünkben is felhasználtunk.

Téves információ jelent meg a Népszavában – reagáltaz Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), amelyben (az Emmi köznevelési statisztikai gyorstájékoztatóira hivatkozva) arról írtunk: a tavalyi évhez képest csökkent a köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok, konduktorok száma. A minisztérium szerint „a Népszava szerzője két különböző statisztikai kategóriához tartozó adatot hasonlított össze – tévesen. A 2018/2019-es tanévben a köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok/konduktorok száma 10.058 fő volt, amelyből ténylegesen gyógypedagógus/konduktor munkakörben 9.582-en tevékenykedtek. A 2019/2020-as tanévben a köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok/konduktorok száma 10.178 fő, amelyből ténylegesen gyógypedagógus/konduktor munkakörben 9.728-an tevékenykednek” – írták a közleményben. És most idézzük, ami az Emmi tavalyi és idei, a kormany.hu-n elérhető gyorstájékoztatójában szerepel: Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató 2018/2019: „A köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok (beleértve a logopédust is) és konduktorok száma jelenleg 10 058 fő”. Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató 2019/2020: „A köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok (beleértve a logopédust is) és konduktorok száma jelenleg 9731 fő”. Lapunk szerzője ezt a két adatot hasonlította össze. A két adat alapján pedig továbbra is úgy tűnik, hogy a köznevelésben foglalkoztatott speciális szakemberek száma csökkent.