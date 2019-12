Karácsony: A petárdázás nem csak béna dolog, de igazi károkozás is

A főpolgármester közölte: híve lenne szigorúbb szankciók bevezetésének, és támogatja az LMP ezzel kapcsolatos törvénymódosítását.

„Hogy a petárdázásban mégis mi a jó, azt én megérteni soha nem fogom. Évek óta okoz maradandó sérüléseket a meggondolatlanoknak és vétleneknek is, nagyon nehezen elviselhető sok autizmussal élő embertársunknak, a megrettent, sokkhatás alá kerülő, menekülő kutyákról és macskákról nem is szólva” – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester hozzátette: bár a petárdázás már ma is tiltott, híve lenne szigorúbb szankciók bevezetésének, és támogatja az LMP ezzel kapcsolatos törvénymódosítását. „Amit főpolgármesterként tehetek, az az, hogy utasítottam a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot, hogy lehetőségeikhez mérten szerezzenek érvényt a szabályoknak, és a rendőrséggel közösen lépjenek fel az illegális árusok ellen” – fogalmazott. Kiemelte, hogy a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem felhatalmazott ügyintézője mellett a közterület-felügyelők is kiszabhatnak helyszíni bírságot közterületen a nem szabályszerűen használt pirotechnikai eszköz tulajdonosával szemben. „Persze a legjobb lenne, ha mindenki tudomásul venné, hogy a petárdázás nem csak hogy béna dolog, de igazi károkozás is” – írta Karácsony.

Az LMP társelnökei, Schmuck Erzsébet és Kendernay János vasárnapi közleményükben azt írták: kezdeményezik a tűzijáték és a petárda használatának betiltását. „A hozzá nem értő használat miatt rendszeresen keletkeznek tűzesetek, melyek jelentős anyagi és egészségügyi károkkal is járhatnak. A háziállatok pedig a zaj- és fényhatásoktól sokkot kaphatnak, emiatt megszökhetnek, az esetek egy részében azonnali pusztulásuk is bekövetkezhet. A nagy mennyiségben kilőtt rakéták ráadásul jelentősen hozzájárulnak a települési szmog kialakulásához: németországi mérések szerint a szilveszterkor eldurrogtatott petárdák akár az adott város teljes éves légszennyezettség-kibocsátásának egyötödét is okozhatják” – fogalmaztak, hozzátéve: ideje hazánknak is követni más országok és városok jó példáját, ezért az LMP törvénymódosító javaslatot nyújt be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök tiltása érdekében.