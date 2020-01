Kásler kezében a független színházak sorsa

Nehéz jobb párosítást elképzelni: Rejtő Jenő elvetemült és szeretni való karakterei Kern András sokszínű hangján szólalnak meg az otthonunkban.

Mártiin! – kiáltja egy éles női hang, amelyre aztán a távolból a Nagy Bivaly bariton hangja felel visszhangozva: Ki vagy? S erre mi más is lehetne a válasz, mint hogy a nagy Levin tanítványai voltunk mi is. Ilyen és ehhez hasonló kiragadott momentumok cikáznak az ember fejében, ha hosszú napokat tölt a sokak által csak a P. Howard álnevet viselő író hőseinek társaságában. A hazai közönség körében töretlen népszerűségű kabaré- és színpadi szerzőként, forgatókönyvíróként is ismert Rejtő Jenő írásait többnyire ponyvaregényekként emlegetik, Kern András felolvasását hallgatva azonban ismét bizonyosságot nyer: a változatos, különféle izgalmakat, gyilkosságokat és meneküléseket megelevenítő történetek sokkal többek annál.

Más művekhez hasonlóan a Hungaroton hangoskönyvsorozatának e darabjait is csak ajánlani lehet bárkinek, hisz ahogy arról maga Kern is beszámol, bár eleinte ő sem tartozott a Rejtő-rajongók közé – noha kamaszkorában, a hatvanas években lett újra divat őt olvasni –, mégis hamar megkedvelte a fanyar humorú írásokat. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész így vall az íróhoz fűződő viszonyáról: „Pár részletet persze én is tudtam kívülről, a haverjaim folyton idézték. Aztán ahogy kabarétréfáiban játszottam később (televízióban, színpadokon is), kezdtem érdeklődni iránta, megtudtam a sorsát, életrajzát, már olvasgattam is; de most, hogy hangoskönyvvé alakítjuk vagy nyolc regényét: most ismertem meg igazán… és mondhatom, remek! Kalandos, fordulatos, jó humorú (hogy úgy mondjam: röhögtető), néha lírai és folyamatosan érdekes… Valamint a legfőbb, amire rájöttem (pedig lehet, hogy ez nyilvánvaló): Rejtő Jenő nagyon jó író! Bár ponyvaregényszerzőnek álcázza magát, hellyel-közzel gyönyörűen ír, szép szavakkal, jó mondatokkal, szédületes ritmusérzékkel, atmoszférateremtő készsége, mint a legnagyobbaké…”

Rejtő és Kern különleges találkozása mindannyiunk füle hallatára bontakozik ki: mintha az író fordulatos, mindig újat ígérő történetei igazán csak a kaméleonként ezer meg ezerféle megújulásra képes színész hangján teljesítenék be igazi rendeltetésüket. A könyvek lapjain megelevenedő hősök új dimenzióba lépnek, és aki egyszer hallotta őket megszólalni, kitörölhetetlenül az adott hangot társítja majd hozzájuk. Piszkos Fred, Fülig Jimmy, Senki Alfonz vagy épp Félix, a titokzatos fiatalember, ezek a zseniális, jellegzetes karakterek azonnal hiányozni kezdenek, amint a felolvasás végére érünk. A felvételek az író rajongóinak valódi csemegét, a kezdőknek pedig maradandó belépőélményt kínálnak ebbe a lebilincselő világába, ahol bármi megtörténhet.