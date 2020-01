A disznótorok hónapja

Bár a bel-budai rész forgalmas (és rossz levegőjű) terének átalakítása már megkezdődött – az agglomerációs buszjáratokat például már kitelepítették –, a rekonstrukció mikéntjéről szóló diskurzus még nem jutott nyugvópontra.

Ahogyan a II. kerület településüzemeltetési, környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságának lapunkhoz is eljutott, a testület december 19-i ülésére készült előterjesztéséből kiderül, sok még a vitatott kérdés a Széna tér átépítése kapcsán. A kicsi, de stratégiailag fontos – a Margit felől a Víziváros és a rakpart felé egérutat nyitó, a körúti forgalom miatt eleve maga lég- és zajterhelésű, ugyanakkor részben lakóházakkal övezett – terecskének egyszerre számos, egymással részben ellentétes elvárásnak kellene megfelelnie. Az autó (és a száműzött busz-) forgalom helyett a gyalogos és a kerákpáros közlekedés kapna prioritást, a Jégkert mellett a Bakfark Bálint utca a térszínre emelt díszburkolattal újul meg, a Csalogány utcában kétirányú forgalmat szeretnének, magának a Széna térnek a burkolata a Széll Kálmán tér felszínét idézi majd a jelenlegi tervek szerint. A növényzetről viszont csak annyit ígérnek, hogy „a zöldfelület intenzitása nem csökken” (de nem is nő, különben azt írnák), az invazív fajokat pedig kiirtják. Egyelőre a tervek egyeztetése zajlik, de a folyamat máris új koncepcionális kérdéseket vetett fel, például a tervezett gyalogos-kerékpáros zónával kapcsolatban: civil felvetések szerint „Jobb lenne, ha a téren külön kerékpáros felület vezetne át. Mivel a Varsányi Irén utca ide torkollik, ezt az irányt máshol nem igazán lehet elvezetni – és amíg nem kerékpárosbarát a Margit körút, addig a Széll Kálmán tér-Szilágyi Erzsébet fasor-Margit híd kerékpáros forgalma (ez ma is 1500-2000 kerékpárt jelent naponta) csak erre tud menni (…) Felmerült az is, hogy a Lövőház utca tér felőli vége egyirányúsítva legyen a Fény utca felé, ezzel egyszerűsítve ezt a csomópontot, növelve a gyalogosok terét és biztonságát.”

Hozzászólt a kérdéshez a Magyar Kerékpárosklub is, többek között sokkal nagyobb zöldfelületet, a Csalogány utca végén lévő (a lakóházaktól előírt védőtávolságon belül lévő) benzinkút megszüntetését, és a kerékpáros átvezetés feltételeinek javítását (például a Csalogány utca felől egy egyirányú kerékpáros felhajtó kialakítását, a Varsányi Irén utca és a Mamut bevásárlóközpont között kétirányú kerékpársávot, több ponton szegélysüllyesztést stb.) szorgalmazva. Elégedetlen a mostani elképzelésekkel Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója is, aki a Facebookon osztotta meg észrevételeit. Úgy fogalmazott: „Kevés annál rosszabb kompromisszum született a helyben lakók lokális érdeke és a rendszerszintű közlekedési érdekek közötti örök vitában, mint a Széna téri buszpályaudvar pótlás nélküli bezárása. Most néhány Széna térre néző lakó helyett a szomszéd térre néző lakók ablakai alatt állnak meg a buszok. De nem ez a fő baj: ahogy a képen is látszik, a Zsámbéki-medence utasai a szabad ég alatt állnak, télben-fagyban és persze majd nyáron is, a buszuk pedig hely hiányában az utolsó percben esik be a megállóba, addig a Vérmező oldalában járatják a motort a várakozó járatok, a buszvezetők számára is méltatlan környezetben. A Széll Kálmán tér kieső megállói pedig eleve alkalmatlanok erre a funkcióra.” Vitézy úgy véli, vagy a Déli pályaudvarnál kellene csinálni egy rendes helyközi buszállomást (amit a nagykörúti villamosok miatt a Széll Kálmán teret érintve érnek el a buszok) vagy – „akármennyire is nem tetszene ez néhány ott lakónak – az sem eretnek felvetés, hogy építsük vissza korszerűbb elrendezésben és megoldásokkal a Széna téren a busz állomást. Ez, ahogy most van, félmegoldásnak is kevés.”