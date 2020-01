A Duna Arénában kezdenek és zárnak

Az év első (vízilabda Eb) és utolsó (rövidpályás úszó vk) jelentős hazai rendezésű nemzetközi sporteseményének is a fővárosi uszoda lesz a helyszíne.

Magyarország 2020-ban is több nagyszabású sporteseménynek ad majd otthont, januárban egyből kettőnek is. Jövő vasárnap Budapesten, a Duna Arénában kezdődik az olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság, amelyen a magyar férfi és női válogatott is biztosíthatja olimpiai részvételét. Amennyiben ez nem sikerülne, a tavaszi kvalifikációs tornák kínálhatnak újabb lehetőséget.



Január 24. és 26. között Debrecenben rendezik a rövid pályás gyorskorcsolya Eb-t. A cívisváros nem először lesz házigazdája nemzetközi versenynek a sportágban, ugyanis 2013-ban világbajnokságot rendezett, 2010 óta több mint 30 világeseménynek - világ- és Európa-bajnokság, világkupa - adott otthont. A magyarok tavaly négy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel minden idők legeredményesebb Eb-szereplését zárták a hollandiai Dordrechtben: Liu Shaolin Sándor összetettben és 1500 méteren, míg öccse, Liu Shaoang 500 méteren indulhat címvédőként az eseményen, ahogy az olimpiai bajnok férfi váltó is.

Nem sokkal később ugyancsak Debrecenre szegeződik majd a tekintet, ugyanis a hajdúsági város először ad otthont Davis Kupa-összecsapásnak. A magyar férfi tenisz-válogatott március 6.-7. között a Főnix Csarnokban fogadja Belgiumot, a selejtező győztese a novemberi, 18 csapatos madridi fináléban küzdhet meg a világ legjobb csapataival.

Március végén Budapest lesz a házigazdája a birkózók olimpiai kvalifikációs versenyének. A tokiói olimpián mindhárom szakágban (nők, kötöttfogás, szabadfogás) súlycsoportonként 16 birkózó indulhat. Az első kvótaszerző viadal a szeptemberi, nur-szultani világbajnokság volt, ahol négy magyar szerezett Magyarországnak olimpiai indulási jogot. A budapesti versenyen kívül a februári római Eb-n lehet még kvótát szerezni.

Április végén Magyarországra látogat a túraautó-világkupa mezőnye, Michelisz Norbert immár címvédőként szerepelhet hazai közönség előtt, május elején pedig mondhatni már megszokott módon Budapesten rendezik a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét. Ugyanebben a hónapban Magyarországról rajtol el a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny, melynek első három szakasza vezet majd hazai tájakon. Az első május 9-én egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz, amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark Ádám téren keresztül a Várban zárul. A második etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol, majd a Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pannonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv. A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérváron rajtol, a Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen át halad a nagykanizsai befutóig. A 176 fős mezőnyben lehet magyar bringás is: a lengyel CCC csapata Valter Attilát indítaná, aki magyar bajnoki trikóban teljesíthetné a budapesti prológot.

Magyarország kivételes lehetőséget kapott az Európai Úszószövetségtől, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy egy ország rendezheti az év összes vizes kontinensversenyét. A vízilabdázók januári tornája után az úszók, műugrók és szinkronúszók májusban mérik össze tudásukat a Duna Arénában, a nyílt vízi úszók júniusban Balatonfüreden versengenek, az óriás-toronyugrók pedig augusztus 20-án a Battyhány téren küzdenek az Eb-címekért.

Június közepén olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Prix-t rendeznek Budapesten, ezzel egy időben kezdődik az év legjelentősebb magyarországi sporteseménye, a labdarúgó Eb. A formabontó kontinenstornát Budapest mellett Európa további 11 városában rendezik június 12. és július 12. között, az ősszel átadott Puskás Aréna három csoportmeccsnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. A hazai publikum megcsodálhatja a világbajnoki címvédő Franciaországot és a regnáló Európa-bajnok Portugáliát, azt viszont egyelőre nem lehet tudni, a magyar csapat pályára léphet-e hazai közönsége előtt.

Június-július fordulóján öttusa Eb-t lát vendégül Székesfehérvár, néhány nappal később a nem olimpiai számokban világbajnokságot rendeznek kajak-kenuban Szegeden, majd Budapesten kajak-kenu maratoni Eb lesz. Miközben már a végéhez közeledik a tokiói olimpia (július 24– augusztus. 9), a Forma–1-es Magyar Nagydíjat augusztus 2-án rendezik a Hungaroringen. Az év utolsó nagyobb szabású versenye a Duna Arénában lesz, ahol október 30-a és november 1-je között rövid pályás úszó világkupa-versenyt tartanak.