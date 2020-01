Megépülhet a légimentőbázis Szekszárdon

Továbbra sincs jelöltje a kormánypártoknak a dunaújvárosi időközi, parlamenti választásra. Elképzelhető, hogy a kormányerők a függetlenként induló jegyzőt támogatják majd.

A február 16-ai voksolásra azért van szükség, mert a választókerület jobbikos országgyűlési képviselőjét, Pintér Tamást októberben – ellenzéki összefogással, a Rajta, Újváros! Egyesület színeiben - megválasztották a 44 ezer lelkes település polgármesterévé, így Pintérnek le kellett mondania parlamenti mandátumáról. Ismert, hogy a Fejér megyei városban az ellenzéki összefogás az önkormányzati választáson mind a tíz egyéni körzetben legyőzte a Fidesz-KDNP jelöltjét. A Jobbik, a Momentum, az LMP és a baloldali pártok az időközi parlamenti választáson is együtt indulnak, jelöltjük Kálló Gergely lesz, aki eddig Pintér Tamás asszisztenseként dolgozott. A Fidesz és a KDNP újvárosi szervezete mostanáig nem elemezte az önkormányzati választáson elszenvedett, megsemmisítő vereség okait. Ez a kormánypártok elbizonytalanodásáról vall, amiképp az is, hogy eddig nem sikerült jelöltet találni a választásra, holott a támogató aláírásokat január 10-ig össze kell gyűjteni. A Fidesz választókerületi elnöke, az energetikai hivatal vezetőjeként dolgozó Dorkota Lajos korábban az ígérte, hogy december 16-án megnevezi jelöltjüket, ám ez sem akkor, sem azóta nem történt meg. Telefonon hívtuk az ügyben Dorkotát, de a politikus nem vette fel telefonját. Információink szerint egyébként a Fidesz megkeresett több, a szakmájában elismert, a választók által megbecsült, párton kívüli dunaújvárosit, de egyikük se vállalta a jelöltséget. December végén Dunaújváros jegyzője, Sürü Renáta bejelentette, hogy függetlenként elindul a választáson. A városban sokan feltételezik, hogy a fideszes vezetés alatt szolgáló – ugyanakkor az ellenzéki győzelem után is hivatalában maradó – jegyző lesz az, aki mögé odaállnak a kormánypártok. Ezt a lehetőséget – kérdésünkre válaszolva - Sürü Renáta sem cáfolta. A jegyző azt mondta, 5-én bővebben is nyilatkozik, addig legyünk türelemmel. A 49 esztendős Sürü Renáta húsz éve dolgozik jegyzőként, 2014 óta Újvárosban. Az általunk faggatott dunaújvárosiak véleménye alapján úgy tűnik, hogy a helybéliek az ellenzéki összefogás jelöltjét érzik esélyesebbnek a februári választáson. A kérdezettek szerint a Rajta Újváros! helyhatósági voksoláson aratott fölényes győzelme újra mozgósítja a Fidesszel elégedetlen választókat, a kormánypárti szavazók pedig érezhetően elkedvetlenedtek. Nagy kérdés, hogy a választási körzethez tartozó, s korábban inkább a kormánnyal szimpatizáló falvak miképp szavaznak majd. Az azonban, hogy a Fidesz nem mer vagy nem tud saját jelöltet állítani, mindenképp az ellenzéki sanszokat látszik erősíteni.