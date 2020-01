1,6 milliárdnyi bírságot osztott ki a GVH egy elcsalt egészségügyi közbeszerzés miatt

Olyan nagy nevek is érintettek a 2015-ös ügyben, mint a GE Hungary Kft., vagy a Siemens Healthcare Kft.

Gyártók és forgalmazók közösen csalták el egészségügyi eszközök közbeszerzését 2015-ben, tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Képalkotó diagnosztikai termékekkel trükköztek - azaz, MRI-, CT- és röntgenberendezésekkel -, az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” nevű EU-s pályázatnál, derül ki a közleményből. Felosztották egymás között a Környezet és Energia Program keretében kiírt közbeszerzéseket az alábbi cégek:



a Siemens Healthcare Kft.,

a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.,

a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.,

a PHILIPS Magyarország Kft.,

a HOGE Orvosi Műszer Kft.,

a Premier G. Med Kft.,

az Euromedic Technology Kft.,

a Chemium Zrt. ,,f.a.”,

a Medirex Zrt., valamint

a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft.

A GVH a cégekre összesen több mint 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki. A legnagyobb bírságokat a GE Hungary Kft.-re (341 millió Ft), a Premier G. Med Kft.-re (308 millió Ft) és az Euromedic Technology Kft.-re (közel 300 millió Ft) vetették ki. A GVH szerint a fentiek



egységesen és folyamatosan tanúsított versenykorlátozó magatartásuk ráadásul az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősül.

Az eljárásban több vállalkozás is aktívan együttműködött a hatósággal. Három cég önként jelentette be jogsértő magatartását, és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Az ezt elsőként megvalósító MediszerKft.-vel szemben a hatóság mellőzte a bírság kiszabását, és ugyanezért csökkentette a Siemens Healthcare Kft. bírságát 40%-kal. A versenyhatóság nem fogadta el a HOGE Kft. engedékenységi kérelmét, de 30 %-kal csökkentette a vállalkozásra kirótt bírságot, mert az elismerte jogsértését, és lemondott jogorvoslati lehetőségéről is. A GVH több más vállalkozás esetében is jelentősen enyhítette a bírságokat az ún. egyezségi eljárásra tekintettel. Kiemelendő, hogy a két bírságcsökkentő tényező – az engedékenység és a részvétel az egyezségi eljárásban – összeadódik, így a Siemens Healthcare Kft. összességében 70%-os bírságcsökkentésben részesült. A többi vizsgált céggel szemben a GVH megszüntette az eljárást.