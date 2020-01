Olajvita Moszkva és Minszk között: Európa is komolyan megérezheti, ha nem egyeznek meg

Rendőrök járőröztek a katasztrófa helyszínénél, hogy megakadályozzák az esetleges kordonbontási kísérleteket.

Megnyitotta kapuit pénteken a németországi Krefeld állatkertje, két nappal a több mint harminc állat pusztulását okozó majomházi tűzvész után. Az épület romjait elkerítették a látogatók elől, hogy megelőzzék a katasztrófaturizmust. A délelőtti nyitás utáni első órákban rendőrök is járőröztek a katasztrófa helyszínénél, hogy megakadályozzák az esetleges kordonbontási kísérleteket. Azonban a látogatók rohama elmaradt, alig néhányan várakoztak az állatkert bejáratánál nyitáskor – számolt be a Rheinische Post című lap a hírportálján. Előző este viszont a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) nevű környezetvédő mozgalom felhívására több százan gyűltek össze, gyertyákat, mécseseket, virágokat helyeztek el az állatkert előtti téren. Köztük volt Frank Mayer főpolgármester, aki a gyászoló tömeghez intézett rövid beszédében kiemelte, hogy „egy darab Krefeld is odaveszett” a szilveszteri tűzvészben.



Megemlékezés az állatkertben Fotó: ROLAND WEIHRAUCH / AFP