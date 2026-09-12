Feltételezések szerint Irakból érkezhetett a világpiaci energiaárakat is befolyásoló légicsapás iráni támogatású milíciáktól. A csapással egy időben a húszik Vörös-tengeri támadásai is fellángoltak.
Nem érdekel bennünket a piaci helyzet, ami teljesen bizonytalan, ahhoz nem lehet alkalmazkodni – mondta az Aleksandar Vučićtyal tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Az okok egyelőre nem ismertek, de az előző hónapban csőszakasz-csere volt a Dunai Finomítóból a Liszt Ferenc repülőtérre vezető, 40 kilométer hosszú, óránként 110 köbméter kapacitású kerozinvezeték egy szakaszán.
Az Európai Bizottság elnökének mindez az Orbán-kormány ukrán gabonabehozatali tilalmáról jutott az eszébe. Állítólag.
Moszkva a múlt hónapban az olajszállítások leállításával fenyegette meg azokat az államokat, amelyek csatlakoztak az EU-nak, a G7-eknek és Ausztráliának az orosz olaj 60 dolláros árplafonjáról szóló döntéséhez.
Az olajcég két, jelenleg jórészt orosz nyersolajat feldolgozó finomítója szeptemberben egy-egy hétig szinte teljesen a világpiacról beszerezhető, vagyis „tengeri” alapanyag feldolgozására áll át. Míg a folyamat volt molos szakértők szerint is gyorsítható, az Orbán-kormány hajthatatlan.
Nem érkezik orosz kőolaj Fehéroroszországba, a fehérorosz export már le is állt. Nyugat felé naponta több mint egymillió hordó olaj érkezik az országot keresztező Barátság kőolajvezetéken.
A falusiak a Pemex olajvállalat egyik csövét csapolták éppen, amikor az üzemanyag szikrát kapott.
Simicska és Orbán ellen-Molt akart, építtettek maguknak egy csövet Szlovákia felé. Az életképtelen ötlet az adófi zetők súlyos milliárdjait emésztette fel – állítja Holoda Attila.
Véget ér a hónapok óta tartó elszánt és elekseredett tiltakozás a Dakota olajvezetéknél az Egyesült Államokban - tudósít az Euronews.
Hónapok óta tiltakoznak az észak-dakotai sziú indiánok a Dakota Access nevű olajvezeték megépítése ellen, amely szent területeiken is keresztül haladna. A tüntetések novemberben összecsapásokba torkolltak, sok aktivista súlyosan megsérült. A vezeték építése egyelőre szünetel, az illetékes katonai hatóság új környezetvédelmi tanulmányt rendelt el. Az amerikai hadsereg veteránjai közül több százan járultak a sziú törzsfőnök elé, hogy bocsánatot kérjenek az indiánok ellen elkövetett bűnökért.
Legkevesebb 35 ember meghalt, amikor egy szivárgó olajvezeték lángra kapott és felrobbant a kelet-kínai Santung tartomány Csingtao kikötővárosában péntek délelőtt - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.
Legkevesebb 22 ember meghalt, amikor egy szivárgó olajvezeték lángra kapott és felrobbant a kelet-kínai Santung tartomány Csingtao kikötővárosában péntek délelőtt.