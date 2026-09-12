Standing Rock - Térden állva kértek bocsánatot az indiánoktól

Hónapok óta tiltakoznak az észak-dakotai sziú indiánok a Dakota Access nevű olajvezeték megépítése ellen, amely szent területeiken is keresztül haladna. A tüntetések novemberben összecsapásokba torkolltak, sok aktivista súlyosan megsérült. A vezeték építése egyelőre szünetel, az illetékes katonai hatóság új környezetvédelmi tanulmányt rendelt el. Az amerikai hadsereg veteránjai közül több százan járultak a sziú törzsfőnök elé, hogy bocsánatot kérjenek az indiánok ellen elkövetett bűnökért.