Viharos szél és 48 fokos hőség súlyosbítja a tüzeket Ausztráliában

Pénteken 150 bozóttűz tombolt Ausztrália legnagyobb lélekszámú államában.

Csak Új-Dél-Wales államban 480 millió madár, hüllő és emlős pusztulhatott el a szeptemberben kezdődött bozót- és erdőtüzekben – számította ki a Sydney-i Egyetem ökológusa, Chris Dickman. Olyan állatokat, mint a békák, denevérek vagy rovarok, a kutató nem is vett számításba, ezeket is figyelembe véve a tűzvészben elpusztult állatok száma sokkal nagyobb lenne. Pénteken 150 bozóttűz tombolt Új-Dél-Walesben, Ausztrália legnagyobb lélekszámú államában. A futótüzek eddig 3,6 millió hektárnyi területet perzseltek fel, 1800 lakóházat pusztítottak el vagy rongáltak meg. A lángokban legalább húsz ember vesztette életét, közülük nyolc ezen a héten. A Sydney Morning Herald által idézett kutató a Természetvédelmi Világalap (WWF) egy 2007-es jelentését vette alapul, amely az erdőirtási statisztikák és az emlősök sűrűségére vonatkozó becslések alapján próbálta kikalkulálni, milyen hatással lehet Ausztrália élővilágára az erdő- és bozótirtás. A bozóttüzek Ausztrália összes államát sújtják, de az új kutatás csak Új-Dél-Walesre terjedt ki, és szándékosan nagyon óvatos volt. Az állatpusztulás valós mértéke sokkal nagyobb lehet a becsültnél - hangsúlyozta a Sydney-i Egyetem közleménye. A jelenlegi futótüzek példa nélküli katasztrófát képeznek a fauna szempontjából – jelentette ki Chris Dickman, aki szerint az Új-Dél-Walesre vonatkozó becslést az ország egészére kivetítve az egymilliárdot is elérheti a bozót- és erdőtüzekben eddig elpusztult emlősök, madarak és hüllők száma. Az állatoknak csak egy része pusztul el közvetlenül a tűzvészben, egy részük a táplálék és a menedékhely hiánya miatt vész oda a tűzvész következményeként – mutatott rá a kutató.