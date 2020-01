Egerben is ledőlhet egy régi fideszes bástya

A mosógépnél is nehezebben eladható Nyitrai Zsoltot várhatóan leváltják a választókerület éléről az önkormányzati választási vereség miatt.

A hevesi megyeszékhelyen szinte biztosan megtörténik majd a fideszes választókerületi elnökök cseréje, amiről hivatalosan a párt vezetősége, valójában azonban egy személyben Orbán Viktor dönthet majd – értesült lapunk. Mindez megerősíti a 24.hu karácsony előtti információját, amely szerint tizenöt-húsz választókerületén élén is lecserélhetik a vezetőt a vártnál rosszabb eredményt hozó önkormányzati választás után, a miniszterelnök akarata alapján. Egerben erős lehetőségként kezelik a jobboldalon, hogy Nyitrai Zsolt helyett Habis László korábbi polgármestert hozzák helyzetbe ezen a poszton. Nyitrai pozíciója már a 2018-as tavaszi országgyűlési választások idején megingott, személyesen magának a miniszterelnöknek kellett a segítségére sietni a kampányban. Ennek során Orbán Viktor eleresztett egy, az egriek fülében azóta is ottmaradt, emblematikus mondatatot, miszerint jelöltjét nehezebb eladni, mint egy mosógépet. A tavalyi önkormányzati választások előtt Nyitrai bizalmasáról, Oroján Sándorról szivárgott ki egy olyan felvétel, amelyben az időközben önkormányzati képviselővé választott jelölt arról beszél, hogy aki őket politikailag támadja, az abban a pillanatban ellenséggé válik. A városban egyébként az ellenzék közös jelölje, a jobbikos Mirkóczki Ádám nyerte a polgármester-választást, s a képviselő-testületbe is zömmel az összefogás jelöltjei jutottak. Talányos volt Habis László leköszönő polgármesterként tett egyik mondata is, miszerint ebben a kampányban ő volt a céltábla, amelyet sikerült eltalálni. A volt városvezető egyébként nem vonult vissza, az Egri Lokálpatrióta Egyesület elnökeként reaktiválta magát, sokat posztol a Facebookon, s ott van szinte minden jelentős városi eseményen.Az ügyben kerestük Habis Lászlót és Nyitrai Zsoltot is, de nem válaszoltak az esetleges pozíciócserére vonatkozó kérdésünkre, s a Fidesz-központból sem reagáltak megkeresésünkre.