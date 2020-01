Nem érheti diszkrimináció az etikai vegánokat

Angol munkavállalók - akik a veganizmust filozófiának, nem egyszerű étrendnek tekintik - mostantól jogosultak jogi védelemre, ha a munkahelyükön hátrányos megkülönböztetés éri őket.

Az etikai veganizmus filozófiai hit, amelyet megillet a törvény védelme a diszkriminációtól - mondta ki ítéletében pénteken egy brit bíróság. "Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az etikai veganizmus filozófiai hitet jelent", és mint ilyen a 2010-es egyenlőségi törvény hatálya alá esik - hangsúlyozta ítéletében Robin Postle, a norwichi munkaügyi bíróság bírája. Az etikai vegánok a veganizmust filozófiának, életmódnak, elvek összességének tartják, nem csupán étrendnek. Az etikai vegánok nem fogyasztanak semmilyen állati eredetű élelmiszert, nem hordanak vagy vásárolnak gyapjúból vagy bőrből készült ruházatot, nem vásárolnak olyan kozmetikai cikkeket, amelyeket állatokon teszteltek. Az ügyet Jordi Casamitjana terjesztette a bíróság elé, aki azt állítja, hogy etikai vegán volta miatt bocsátotta el állásából a Kegyetlen Sportok Elleni Liga nevű állatjóléti szervezet, amikor a férfi felfedte, hogy a szervezet olyan cégek nyugdíjalapjaiba fektet be, amelyek részt vesznek állatkísérletekben. Egykori munkaadója viszont azt állítja, hogy durva kötelességmulasztás volt az elbocsátás oka. Casamitjana közölte, hogy felhívta főnökei figyelmét a nyugdíjalapi befektetések helytelenségére, és amikor semmi nem történt, munkatársait is tájékoztatta, ekkor menesztették. Az állatjóléti szervezet nem vitatja, hogy az etikai veganizmust védelem illeti. Casamitjana elbocsátásának jogosságáról később fog dönteni az illetékes bíróság. A magát etikai vegánnak tartó 55 éves londoni férfi hite tükröződik mindennapjaiban: nem száll buszra, inkább gyalogol, és még azt is megpróbálja elkerülni, hogy véletlenül összeütközzön rovarokkal - olvasható a BBC News honlapján. A növényi alapú táplálkozás futótűzként terjedt a szigetországban. 2006 és 16 közötti 10 évben 350 százalékkal nőtt a vegánok száma Nagy-Britanniában. 2006 ban még csak 150 ezren, 10 évvel később már több mint 540 ezren vallották magukat vegánnak. „2016-ban, amikor megnyitottuk az üzletünket, a veganizmus még távolinak tűnt. Nem voltak vegán éttermek, kávézók, vagy egyáltalán vegán ajánlat a menüsorokban. Ma már szinte mindenkinek van legalább egy vegán ismerőse”- meséli Rachel Cox vegán üzlettulajdonos. Az emberek véleménye a bírósági döntés ellenére továbbra is megoszlik. „Szerintem ez nem is egy létező dolog - mondja egy férfi – azért vannak fogaink, hogy együnk húst.” „ Úgy vélem ez rendben van - teszi hozzá egy másik járókelő - ameddig ezzel nem sérülnek a húsfogyasztók jogai.”