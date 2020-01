Életmód segíthet megelőzni a „csúnya” autoimmun betegséget

Lazán és főleg fokozatosan érdemes elkezdeni a sportolást, mert a túl kemény és megterhelő edzés árthat, de akár a kedvet is elveheti a folytatástól.

Az életmódváltás jelentős döntés, amihez nagy lelkierő és jó esetben komoly felkészülés szükséges – mondta Fülöp Tibor, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatója, laborvezetője. A mozgás súlyfelesleg esetén is fontos, de nemcsak a fogyásban segít, hanem számos, pozitív egészségügyi következménnyel is jár. A túlsúlyos emberek azonban gyakran félnek elkezdeni, vagy túl hirtelen, vagy akár számukra veszélyes mozgástípusokkal próbálnak gyors eredményeket elérni. „Fontos, hogy ne kényszerűen alkalmazott eszközként gondoljanak a fizikai aktivitásra, aminek segítségével majd kisebb méretű ruhákba is beleférnek.

A túlsúly komoly egészségi kockázatokkal is jár, többek közt a magas vérnyomás, a szív-, érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió, az alvászavarok és a mozgásszervi panaszok rizikóját emeli. A fogyással ezeket csökkenthetjük, miközben javul az önértékelésünk, magabiztosabbak lehetünk, és megtapasztalhatjuk, hogy hatékonyabban is tud működni a testünk. Ez pedig kifejezetten élvezetessé is teheti a mozgást” – hangsúlyozta a szakorvos.

Hogyan kezdjünk hozzá?

Mielőtt bármilyen komolyan változtatnák az életmódunkon, fontos, hogy vizsgáltassuk ki magunkat. Elsősorban kardiológiai, ortopédiai, szükség esetén endokrinológiai szakvizsgálatokra érdemes elmenni. Az American College of Sports Medicine a túlsúlyos emberek edzésével kapcsolatos cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha nincs semmilyen gátló tényező, szerezzünk be jó minőségű, kényelmes sportruházatot, megfelelően megtámasztott cipőt, ami ellensúlyozza a plusz súly okozta terhelést a bokában, a térdben és az egész mozgató szervrendszerben. Fülöp Tibor szerint érdemes kímélőbb sportokkal kezdeni, hiszen amellett, hogy a túl nagy terhelés nem ajánlott, a túl kemény edzés vagy a túl gyors futás elveheti a kedvet a folytatástól.

A legjobb kezdő mozgásformák

Séta

Ez az egyik legjobb választás, ha a korábbi mozgásszegény életmódot szeretnénk megváltoztatni. A távot és a tempót fokozatosan emelve fejleszti az állóképességet. Komoly túlsúly esetén érdemes 10-15 perces gyaloglással kezdeni, amelyet 30-60 percig is növelhetünk, mielőtt – a terjedelmet újra csökkentve – rövid résztávos terhelésként kocogó szakaszokat is beiktatunk. Hasznos segítség lehet egy lépésszámláló, a közepes intenzitás nagyjából 100 lépés megtételét jelenti percenként.

Vízi gimnasztika

Különösen ízületi problémák esetén lehet jó választás a vízi torna, hiszen a vízben való mozgás leveszi a terhet a térdről, a csípőről, a vállról – ez kivételesen előnyös lehet túlsúly esetén. Itt is lehet növelni az intenzitást, az egészen alacsonytól, amikor a medence alján állunk, addig a szintig, amíg lebegve végig tapossuk az óra időtartamát.

Csoportos órák

Komoly szociális támogatást jelent, ha sikerül találnunk egy megfelelő csoportos órát, esetleg kifejezetten életmódváltóknak tervezve. Ha ilyen nincs, válasszunk kíméletesebb óratípusokat, gerinctréninget, thai chi-t, body&mind órát, esetleg senior csoportot. Akik szeretik a társaságot, tapasztalni fogják, hogy támogató közegben többet bírnak.

Súlyzós edzés

Ha az orvos hozzájárul és a mozgató szervrendszer is bírja, az úgynevezett rezisztencia edzésnek komoly előnyei lehetnek a túlsúlyos személyek számára, erősíti a gerinc menti izmokat, javít a tartáson, növeli az ízületi mozgékonyságot, és az anyagcserét is gyorsítja. A súlyzós vagy saját testsúlyos edzés helyes kivitelezését azonban érdemes szakembertől megtanulni, hiszen a rossz technika többet árthat, mint használ maga a mozgás. Az edző segíthet a megfelelő eszközök és súlyok alkalmazásában is.

Biciklizés

Jelentősebb túlsúly esetén érdemes a fekvőkerékpárt választani, mert az nagyobb alátámasztást biztosít és az ízületeket is jobban kíméli. Optimális, ha edzőteremben pattanunk a biciklire, mert így senkit sem zavar, ha eleinte csak lassan tekerünk, vagy 5 perc után megállunk pihenni. Ez az edzéstípust is ugyanolyan fokozatosan kell felépíteni, mint a sétát és a kocogást.

A személyre szabott edzéstervhez érdemes elvégeztetni egy terhelésélettani felmérést, amelynek segítségével pontos adatokat kaphatunk a szervezet teljesítőképességéről, terhelhetőségéről, amelyeknek megfelelően felépíthető egy olyan edzésterv, amely a lehető legjobbat hozza ki a fogyni is vágyó életmódváltóból, és megóvja az egészségüket – hangsúlyozta a sportorvos.