Elbukta Sanchez az első akadályt, nem tudott kormányt alakítani

Első nekifutásra nem sikerült a kormányalakítás Pedro Sancheznek, de ebben nincs is semmi rendkívüli. Az ügyvezető szocialista kormányfő számára a keddi nap lesz sorsdöntő. A Franco diktatúra utáni spanyol demokrácia első koalíciós kormánya ha létre is jön kedden, nem lesz egyszerű dolga, hiszen kisebbségi kabinetként, minden döntéséhez egyedi támogatókat keresve kell megígért reformjait végrehajtania. A Sanchez vezette Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) a radikális baloldali Podemosszal lépett koalícióra, de együtt is csak 155 mandátumuk van. Emellett Sanchez megszerezte a baszk nacionalista PNV parlamenti támogatását, valamint a függetlenségpárti Katalán Republikánus Baloldallal (ERC) semlegességét. A vasárnapi első szavazáson a 13 katalán képviselő a múlt heti PSOE-ERC megállapodás értelmében tartózkodott, nem mondott nemet Sanchez kabinetjére, de voksaik hiányában a kormányalakításhoz szükséges abszolút többség, a 176 voks sem jött össze, így, a hatályos szabályozás értelmében 48 óra múlva, kedden újra szavazni kell. Vasárnap 166 képviselő szavazott bizalmat a Sanchez-kabinetnek, 165 elutasította és 18 tartózkodott. A második szavazáson már elegendő a kormány beiktatásához az egyszerű többség is, azaz az egyetlen plusz igen voks is. A tavalyi év mindkét előrehozott parlamenti választását megnyerő, de kormányt alakítani nem tudó miniszterelnök szombaton ismertette kormányprogramját a parlamentben. Leszögezte, "abszolút prioritásnak" tekinti a tárgyalást Katalóniával. A harmadik legerősebb párttá vált szélsőjobboldali Vox, de a jobbközép Néppárt is hevesen támadta Sanchezt, sőt Pablo Casado néppárti elnök egyenesen „két lábon járó hazugságnak” nevezte. Mindkét jobboldali párt az ország egységét félti a katalánokkal való tárgyalástól. A miniszterelnök azonban mindenkit biztosított, hogy sem a spanyol alkotmányt, sem az ország egységét nem éri sérelem, a Spanyolországot 2017 óta lebénító katalán válságnak és az abból eredő kormányzati válságoknak pedig minden áron véget kell vetni. „Újra kell kezdenünk a politikai párbeszédet, onnan, ahol elakadtunk, ahol az utak szétváltak, ahol az érvelés, és a vita már nem volt hallható. Folytassuk a párbeszédet onnan, ahol a problémák feltorlódtak. Vissza kell térnünk a politikához. Ki kell hoznunk ezt a konfliktust a tárgyalótermekből, érvelt Sanchez. A kormányprogram lényeges balratolódást vetít előre - a nagyvállalatok és a magasabb jövedelműek adózását, a minimálbér lényegi emelését, a 2012-es,a konzervatív kormány által elfogadott munkaügyi törvény visszavonását tervezi.