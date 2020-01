Minimenők Mekkája

Két saját nevelésű, a klubért élő női kézilabdázóját veszítette el rövid idő alatt a Ferencváros, pedig a klub határozottan hirdeti a magyar játékosok iránti elkötelezettségét.

Az előző szezon egyik legmeglepőbb, talán legbátrabb átigazolása Faluvégi Dorottya nevéhez fűződik a női kézilabdázás hazai vonulatában, aki a Ferencvárosból távozott a Bajnokok Ligája-címvédő Győrbe. A döntés azért is meglepő, mert Faluvégit a mai napig Csibeként emlegetik a Népligetben, ami egyúttal jelzi a klub és a játékos közti bensőséges viszonyt. Nem véletlenül, hiszen saját nevelésű kézilabdásként a Ferencváros adta meg neki a lehetőséget, hogy tehetségét kiteljesítse. A fiatal szélső a 2015–2016-os szezont kölcsönben az első osztályban szereplő MTK-nál töltötte, majd ezután visszatért anyaegyesületébe. Az FTC-vel pedig rögtön a Bajnokok Ligájában szerepelhetett, majd 2017-ben a bajnoki ezüstérem mellett Magyar kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A debreceni 2018-as junior világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként aranyérmet nyert és bekerült az All Star-csapatba is, így nem meglepetés, hogy a Ferencváros alapemberévé vált. Nyilván sokkszerű volt, amikor bejelentette, az idei szezont Győrben kezdi el. A Fradi-tábor nem is bocsátott meg neki, a december végi FTC–Győr meccsen hangosan tüntetett ellene.

A nyilvánosság számára ezután derült ki, hogy poszttársa, a szintén szélső Lukács Viktória is ugyanezt az utat fogja bejárni. Pedig a Népligetben őt is becézték, de Vica hiába játszott 14 éves kora óta pontosan egy évtizedet az FTC-ben, ő is hasonló döntést hozott.

Ráadásul úgy, hogy a Győrben egyelőre neki nem fognak komoly lapot osztani, mert a többszörös BL-győztes és alapember Bódi Bernadett mellett Jana Knedlíková és Faluvégi Dorottya is előtte lesz a hierarchiában. Ennyi jobbszélső egymás hegyén-hátán legalábbis megkérdőjelezi a döntést, de persze mégsem. A korát tekintve tízéves fórban lévő két exferencvárosi szélsőé a jövő, akik úgy döntöttek: nem várnak tovább. Az FTC játékos-politikája a klub magánügye, de a két átigazolás, plusz Nerea Pena és Szikora Melinda elvesztése legalábbis megfontolásra késztetheti a vezetést. Mármint annak az elvnek a felülírására, hogy az FTC igyekszik kevés légióssal, de sok magyar válogatottal felállni. A válogatottak ugyanis eligazoltak, akik nem csupán a nyilván jobb anyagi kondíciók miatt választották Győrt, de amiatt is, mert nyerni akarnak. Márpedig ez az FTC-ben a mostani felállás szerint nem realitás.