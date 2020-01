Németh Szilárd kajapornóval és felettébb sós, Buddha-szerű felsőtesttel támad az Instagramon

A magát "Soros György ellenzékeként" definiáló kormánypárti lap saját példaképéhez, Novák Elődhöz hasonlóan kártérítést fizethet.

A 888.hu egyik cikkének címében egyszerűen leköcsögözte (értsd: szexuális orientációjára tett megjegyzést, ezzel pedig becsületsértést követett el) Gulyás Mártont. Az inkriminált címmel megjelent cikk azt a hírt taglalja, amit a Népszava is megírt : az aktivista és tíz társa ellen vádat emeltek, amiért narancs színűre festették az Állami Számvevőszék épületét, és az ügyésztárgyalás nélküli, felfüggesztett börtönbüntetést, a többiekre pedig pénzbírság kiszabását kérte. A magát "Soros György ellenzékeként" definiáló kormánypárti lap egészen pontosan ezt adta cikkének címéül:

Amennyiben Gulyás beperelné a 888.hu-t, nagy eséllyel megnyerné a pert, ugyanis az internetes lap cikkének címével egy az egyben idézte Novák Elődöt, aki még 2012-ben, a radikális, szélsőjobboldali Jobbik parlamenti képviselőjeként követett el e szavakkal becsületsértést: ő a Nemzeti Színház akkori igazgatóját, Alföldi Róbertet "köcsögözte le" az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának egyik ülésén, ugyanebben a formában. A színész-rendező még abban az évben beperelte Novák Elődöt, a bíróság pedig 2015-ben döntött a kérdésben: az ítélet szerint Novák Előd becsületsértést követett el Alföldi Róbert ellen, és egymillió forint kártérítést kellett fizetnie. Ezek voltak Novák Előd szavai:

Mint ismert, korábban Ungár Klára egykori SZDSZ-es politikussal - a Szabad Emberek Magyarországért nevű párt elnökével - szemben kétszer ekkora összegű bírságot szabott ki első fokon a bíróság, miután Kocsis Máté fideszes politikus beperelte becsületsértésért. Ahogy azt a Népszava is megírta: a másodfokú bíróság szerint azonban Kocsis keresetében elmulasztotta megmagyarázni, miért sértő rá nézve, ha lemelegezik, ezért a bíróság azzal szüntette meg az eljárást, hogy a fideszes politikusnak ki kellett fizetnie a perköltségeket, benne Ungár Klára ügyvédjének díjával. A 24.hu egyébként most a 888.hu cikkével kapcsolatban azt írja, hogy Gulyás korábban nyert már pert a kormánymédia két másik zászlóshajója ellen, miután a Ripost és az Origo is beszámolt arról, hogy egy meleg társkereső oldalon megtalálták a profilját. A cikk azután jelent meg, hogy az aktivista egy festékes flakonnal próbálta megdobni a Köztársasági Elnöki Hivatalnak otthont adó Sándor-palotát. A lap azt írja: "a 888.hu hosszabb ideje folytat harcot a politikai korrektség ellen, és komoly áldozatokat szenvedett el ebben a háborúban". Többek között ezekben a csatákban veszített "Soros György ellenzéke":