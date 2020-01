Erdő Péter is tiltakozott ellene, most a Kossuth Rádió csatornaigazgatójának nevezték ki Siklósi Beatrixot

Rasszista, kirekesztő, antiszemita megnyilvánulásairól vált hírhedté, pont jó lesz a Kossuth irányítására.

Siklósi Beatrix váltja Mucsányi Mariannát a Kossuth Rádió csatornaigazgatói pozíciójában január 6-tól - közölte a közmédia. Mucsányi Marianna három év után, közös megegyezéssel távozik a közmédiától - tették hozzá. Mucsányi Marianna távozása egy szerű eset: miután férjét, Szadai Károlyt az állami média felügyelőbizottságának tagjává választották, összeférhetetlenség lépett fel, mennie kellett. Siklósi Beatrix kinevezése viszont meglepő. A kirekesztő, rasszista, antiszemita megnyilvánulásairól is ismertté vált Siklósi korábban rasszista vicceket, kuruc.info-s „cikket" is posztolt közösségi oldalán, ahol Horthy Miklós születésnapjáról is megemlékezett, közmédiás pályafutásának átmeneti végét azonban egy 2003-as műsor okozta. Az Éjjeli Menedék című műsor szerkesztőjeként meghívta David Irvinget, a holokauszttagadás miatt több országból kitiltott és börtönbüntetésre ítélt brit történészt, aki többek közt arról beszélt, hogy az 1956-os forradalom „antiszemita pogrom volt” a „zsidó kormány” ellen. Akkor Siklósi Beatrixnak távoznia kellett a közmédiából. 2014-ben azonban visszahívták és kinevezték kinevezték a Vallási, Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek főszerkesztőség élére.



Kinevezése ellen közös levélben tiltakoztak a magyarországi történelmi egyházak akkori vezetői, Erdő Péter, Bölcskei Gusztáv, Gáncs Péter és Heisler András. Személyét elfogadhatatlannak tartva azt írták, nyíltan kirekesztő és antiszemita megjegyzései, nyilatkozatai alkalmatlanná és hiteltelenné teszik az egyházi műsorok felügyeletére. Ezek után az MTVA vezetése elvette Siklósitól a vallási műsorokat, nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek vezetőjeként dolgozott tovább. De ez sem tartott sokáig, mert 2018 júliusában kinevezték az M5 Kulturális csatorna igazgatójának. Innen helyezik át most a Kossuth Rádióhoz csatornaigazgatónak.