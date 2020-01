Stagnál a piac, de drágulnak az új autók

Jóval kevesebben keresnek lakást az idei év elején, mint a korábbi években, és ez várhatóan a későbbiekben is így marad. A vevők ebben a helyzetben többet is lealkudhatnak az eredeti árból, árcsökkenésre azonban még kár számítani.

Visszafogott nyitányt produkált a lakáspiac 2020 első napjaiban, és ez várhatóan az év során sem változik, így a lakáspiaci szakértők a korábbiakhoz képest kevésbé pörgős évet várnak. Az ingatlan.com elemzése szerint az elmúlt év utolsó és január első hetében 15 százalékkal kevesebben érdeklődtek az eladásra hirdetett lakások és házak iránt, mint egy évvel korábban hasonló időszakban. Január első öt napjában még jelentősebb, csaknem 30 százalékos volt a keresletcsökkenés. A korábbi években, ha január elején megugrott a kereslet, pörgős évet zárt a lakáspiac. Egyetlen kivétel e téren épp a tavalyi év volt, amikor kiemelkedően sok érdeklődőt hozott a január, de néhány hónappal később elfogyott a lendület. Most egyelőre azt látni: a kereslet a tavalyi visszaesés után az év elején sem talált magára – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint a mostani évkezdet alapján várhatóan a korábbi évekhez képest visszafogottabb lehet a lakáspiac. Nehéz ugyanakkor kőbe vésett előrejelzést adni az idei évre. Az állami lakástámogatási rendszer esetleges újabb bővítése vagy a lakásáfa szabályainak megváltoztatása ugyanis érdemben befolyásolhatja az ingatlanpiacot. A tavaly júliustól elérhető új támogatások, köztük a babaváró kölcsön és a falusi csok pedig az idén még markánsabban éreztethetik hatásukat – jegyezte meg az ingatlan.com szakértője. Hangsúlyozta azt is: a mostani gyengülés magas bázishoz képest következett be, hiszen a lakások iránti kereslet 2014 óta egyre csak fokozódott, és egyre több adásvétel történt. A mérséklődő kereslet a lakásvásárlást tervezőknek kedvezhet, akiknek a korábbi évekhez képest jobb lehet a tárgyalási pozíciójuk. A hirdetési árakhoz képest az elmúlt években általában elért 2-3 százalékos alkuk akár 5-10 százalékra is nőhetnek település- és ingatlantípustól függően, vagyis az eredeti árból még ennyit le lehet majd faragni. Ez azonban érezhető árcsökkenést várhatóan nem hoz a lakáspiacon. Inkább stagnálásra, vagy mérsékelt - egyszámjegyű - drágulásra lehet számítani az utóbbi évek tempós áremelkedése helyett – véli Balogh László. Nemrégiben a Duna House ingatlanközvetítő hálózat is közreadta az idei évre vonatkozó várakozásait: eszerint 2020-ban 130-150 ezer közötti lakáspiaci tranzakció várható Magyarországon. Vagyis visszaesés jöhet, hiszen 2019-ben még csaknem 150 ezer adás-vételt bonyolítottak le, míg 2017-ben csaknem 154 ezer lakás cserélt gazdát, a köztes, 2018-as évben pedig csaknem 164 ezer. A Duna House 15 évre visszanyúló statisztikái szerint a legtöbb, mintegy 230 ezer lakáspiaci tranzakció 2006-ban történt, a 2008-as válság utáni években viszont kevesebb, mint 100 ezer lakás cserélt gazdát. 2014-ben ismét 100 ezer fölé emelkedett az adásvételek száma, amely az újépítésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa 2016-os bevezetésével és az otthonteremtési támogatások elindításával megközelítette a 150 ezret, csúcspontját pedig 2018-ban érte el.