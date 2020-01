Csütörtökön sem lesz meleg, de még ónos esőt, havat is kaphatunk a nyakunkba

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -7 fok között alakul, de északkeleten, keleten hidegebb is lehet.

Szerda éjszaka meg vastagszik a felhőzet, és az éjszaka második felében, főként északon, északkeleten ónos eső, fagyott eső, északkeleten havazás is előfordulhat. Csütörtökön eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délután nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elsősorban északon, északkeleten alakulhat ki helyenként ónos eső, fagyott eső, északkeleten hó is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Dunántúlon élénkülhet meg néhol a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -7 fok között alakul, de északkeleten, keleten hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire -1 és +6 fok között valószínű.