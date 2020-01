Újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak Iványiék

A honvédelmi miniszter és az iraki magyar kontingens parancsnoka tartott sajtótájékoztatót.

Átmenetileg szünetelteti az Irakban állomásozó magyar békefenntartó kontingens a helyi, kiképzési tevékenységét a szerda hajnali rakétatámadás után – mondta el Farkas Sándor alezredes, az iraki magyar kontingens parancsnoka egy videókonferencián a Honvédelmi Minisztériumban. Az iraki Erbilből bejelentkező Farkas hozzátette: az Iránból amerikai támaszpontok ellen indított támadás előtt a koalíciós hadvezetés már 72 órás veszélyfigyelmeztetést adott ki, amiben rakéta és dróntámadás veszélyére figyelmeztetett. Ez 8-án hajnalban be is következett. Erbilnél végül két rakéta csapódott be, ebből egy robbant, ám személyi sérülést nem okozott. A többi, magyarok által is használt állomáshelyet nem érte támadás. A veszélyfigyelmeztetés idejére elrendelték a védőfelszerelés – repeszálló sisak, mellény – viselését, továbbá a szükséges minimálisra csökkentették az alakulatok mozgását, így a táborhelyet a katonák csak minimum két fős kötelékben hagyhatják el, és csak alapvetően szükséges esetben. Mivel az iraki erők kiképzési feladatait helyi mobilegységek látják el, így a koalíciós erők parancsnoka ideiglenesen leállította a kiképzést – tette hozzá Farkas. Az alezredes szerint a rakéta előrejelző rendszer jól működött, ám Erbilnél hiba csúszott a gépezetbe, késve érkezett meg a riasztás, így a katonák már csak a becsapódás után értek be a bunkerbe. „Az információáramlás elakadt kicsit” – fogalmazott. A sajtóeseményen Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: Magyarország országgyűlési felhatalmazás alapján 2015 óta hozzávetőlegesen 200 fővel van jelen Irakban. Egyfelől nemzetközi békefenntartó missziós kötelékben szolgálnak a katonák – 81 ország és szervezet vesz részt a békefenntartásban, amelynek az Egyesült Államok a vezetője. Emellett NATO-misszióban is szolgálnak magyar honvédek, ennek kanadai a parancsnoksága. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a békefenntartó feladatot az iraki kormány kérésére teljesítik. Magyarország és Irak erről korábban kétoldalú megállapodást kötött. „Amíg az iraki kormány azt mondja, hogy kéri Magyarország segítséget, addig a feladatainkat ellátjuk” – fogalmazott a miniszter.