Emberi Jogok Európai Bírósága - Magyarországnak 331 elintézetlen ügye van

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése szerdán Strasbourgban állásfoglalásban kérte fel az ET miniszteri testületét, hogy hozzon az eddiginél keményebb intézkedéseket azon tagállamok ellen, amelyek rendre nem hajtják végre az ET égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítéleteit. Magyarország 331 elintézetlen üggyel került a listára.