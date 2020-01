Négy hónapos baba életét mentették meg a mentősök Vas megyében

A magyar rendőrök kedd délelőtt hallgatták ki gyanúsítottként D. Csabát.

Újabb gyilkossági üggyel gyanúsították meg a csantavéri bérgyilkosként emlegetett D. Csabát, ő pedig nem tagadott – tudta meg a Bors. A lap szerint a férfit kedd délelőtt a magyar rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki egy belgrádi kivégzés miatt. A cikk szerint amíg egy középkorú férfi egy babakocsit szerelt össze, addig a közelében lefékező fehér kocsiból egy tagbaszakadt férfi szállt ki, aki hirtelen előkapott egy fegyvert, és közvetlen közelről többször fejen és mellkason lőtte áldozatát. A támadó ezután visszaült az anyósülésre, és elhagyta a helyszínt. Az egyik szerbiai bűnszövetkezet tagjának rokonaként azonosított 37 éves áldozat, M. Nebojsa azonnal szörnyethalt. – Igaz, hogy az ügyfelemet a napokban kihallgatták. Ahogyan eddig is, úgy továbbra is teljes mértékben együttműködik a magyar hatóságokkal – nyilatkozta a Borsnak Tran Dániel, az immár háromszoros ember­öléssel és csalással gyanúsított férfi védője. A lap információi szerint D. Csaba vallomását azzal kezdte, hogy a részvétét fejezte ki M. Nebojsa családja felé. Értesüléseik szerint a férfi azzal védekezik, hogy megtámadták, az életére törtek, s a merényleten kívül nem ma­radt más választása. Úgy tudják, az egyik prágai szállodában már­cius elején el­fogott férfi a vallomásában ar­ról is beszélt, hogy a belgrádi akció­nál vele lévő sofőr nem tu­dott a részletekről. Állítása szerint a gyilkosság után az őt szállító autó vezetője sokkot kapott, és rövid időn belül elváltak útjaik. D. Csaba azt is kifejtette: sajnálja, hogy belekeverte az ügybe a bűntársaként meggyanúsított férfit.