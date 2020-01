MSZP: Orbán az öngyilkos postafőnöknek is beszélhetett volna a remek bérekről

Elmehetne stand up-osnak vagy maffia keresztapának - mondja Orbán Viktorról csütörtöki beszéde után az ellenzék. Abban egyetértenek, hogy szavainak nincs sok köze a valósághoz.

Kemény bírálatokat kapott csütörtöki maratoni sajtótájékoztatója után Orbán Viktor az ellenzéki pártoktól: a DK és az MSZP is értékelte a Karmelita kolostorban elhangzottakat.

Harangozó Tamás, a szocialisták frakcióvezető-helyettese hangsúlyozta: Orbánnak jobban oda kellene figyelnie a párttársaitól, különösen Lázár Jánostól kapott figyelmeztetésekre, miszerint a Fidesz elvesztette kapcsolatát a valósággal. A kormánypárt realitásérzékéért aggódó Harangozó szerint ez különösen igaz a miniszterelnök megjegyzésére, hogy óriási az előrelépés a legalacsonyabb bérek tekintetében

Arra is felhívta a figyelmet, hogy tavaly március óta mulasztásos törvénysértést követ el a kormány, hiszen az Alkotmánybíróság és az európai bíróság döntése ellenére sem rendezte rokkantnyugdíjasok tízezreinek anyagi helyzetét – azokat hagyta így cserben, akiktől a Fidesz 2012-ben egy tollvonással vette el a legalapvetőbb megélhetési feltételeket.

Harangozó észak-koreai tempónak minősítette, hogy Orbán beszédében lényegében megtiltotta a kórházak további adósságfelhalmozását – anélkül, hogy a megoldásról beszélt volna. Ha mindezt elvonásokkal akarják megoldani, az további halálozásokhoz vezet- figyelmeztetett az MSZP-s képviselő, hozzátéve:

– ebből 44 milliárdot pedig úgy vágtak hozzá a Miniszterelnöki Kabinetirodához, hogy tudni sem lehet, mire használják majd.

A klímastratégiáról szólva Harangozó jelezte, az MSZP és más ellenzéki pártok is hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni a kormánnyal, hiszen a klímavészhelyzet nemzeti ügy és nem politikai kérdés - Orbán beszédét pedig tűrhető stand up-előadásként értékelte, bár szerinte a miniszterelnöknek nem kellene elvennie a profi humoristák munkáját.

Monodráma lett a Kormányinfó: az előadást egy személyben Orbán Viktor vitte színre, a végeredménye viszont mindenkinek dráma - véleményezte Facebook-bejegyzésében az elhangzottakat Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője. A politikus szerint különösen drámai, ahogyan a miniszterelnök a kulcsterületekről beszélt:, a klímakatasztrófa kapcsán az atomenergia szükségességét emlegetni pedig egyenlő a tudatlansággal vegyes tagadással. "Utóbbi kapcsán javasoljuk Orbánnak, hogy tanulmányozza a saját képviselői által is megszavazott, a parlamentben napirendre vett, a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló Párbeszéd-javaslatot– nem a bozótos ég, hanem az erdő –, egyebekben annyit kérünk: lassan térjen vissza a valóságba" - üzente Szabó, ezzel megismételve a szocialisták figyelmeztetését. A Párbeszéd politikusa szerint a kórházak adósságállománya is azért nő, mert - megfelelő állami támogatás nélkül - csak így tudják kifizetni a dolgozók bérét. Szerinte a szegénységi adatok és a foglalkoztatás kozmetikázása sem sült el sokkal jobban, hiszen nőtt az időskori szegénységben élők száma, ahogy a nagycsaládosok elszegényedése is.