Diszkont áron nem csak bóvli kapható

Erősebb lett a magyar női vízilabda-válogatott, ezért a legutóbbi két világverseny negyedik helye után éremszerzés a cél a budapesti Európa-bajnokságon.

Játékban és taktikai téren is előrelépett a magyar női vízilabda-válogatott Bíró Attila szövetségi kapitány szerint. Az együttes a 2018-as Európa- és a tavalyi világbajnokságon egyaránt a negyedik helyen végzett. A szakember bízik benne, hogy a vasárnap kezdődő budapesti kontinenstornán sikerül javítani az eredményen, ami dobogós helyezést jelent.

„Nem volt olyan régen a nyári világbajnokság, így kevesebb időt kellett töltenünk az emlékek felfrissítésével – mondta a szakvezető a Sport TV-ben. – Összességében a sebességre épülő, sok mozgást alkalmazó játékot szeretnék látni, ehhez pedig adva van a keretünk. Sok jó mozgású, gyors és egy az egyben tarthatatlan játékosunk van.”

A pólósok között volt, aki folyamatosan játszott meccseket, de akadtak olyanok is, akik több hét szünet után kezdték el a közös felkészülést az Eb-re.

"Nagyjából azonos állapotban érkeztek a játékosok, egyedül az őszi szezon végén jelentkező mentális fáradtság okozhatott volna problémát, ezt viszont az én feladatom volt megoldani – emelte ki Bíró. – Igyekeztem rotálni a játékosokat a nem túl sok, mindössze öt felkészülési mérkőzésen, hogy senki se kapjon túl sok vagy éppen kevés terhelést. Jobbak leszünk, mint a világbajnokságon voltunk, fizikailag, mentálisan és taktikailag is előreléptünk. Hat csapat érkezik esélyesként az Eb-re, közülük bármelyik nyerhet, és a favoritok között ott vagyunk mi is. Bízom benne, hogy dobogósok leszünk és a legnemesebb éremért harcolhatunk.”

A kapitány szerdán alakította ki végleges keretét, az utolsó szűkítésnél Magyari Alda és két 2016-os Európa-bajnok, Antal Dóra és Szücs Gabriella maradt ki az együttesből.

"Közhely vagy sem, az elmúlt öt esztendő legnehezebb világverseny előtti döntését kellett meghoznom. Olyan szinten nőttek fel a fiatalabb játékosok a tapasztaltabbakhoz, hogy nüanszok dönthettek csak. Szerkezetileg jelenleg a kijelölt 13 játékosból álló csapatot tartjuk a legjobbnak arra, hogy az Európa-bajnokságon az ismert célokért harcoljon" - hangsúlyozta a szakember.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy tokiói kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül a világbajnoki ezüstérmes spanyolok rendelkeznek már indulási joggal. Ez azt jelenti, hogy a magyarok abban az esetben jutnak ki az Eb-ről a nyári játékokra, ha aranyérmesek lesznek vagy a fináléban a spanyolokkal szemben maradnak alul.

A csoport Január 12., vasárnap: Magyarország-Horvátország 19:30 Január 13., hétfő: Magyarország-Szlovákia 19 Január 15., szerda: Magyarország-Oroszország 19 Január 17., péntek: Magyarország-Görögország 19 Január 19., vasárnap: Magyarország-Szerbia 19 A magyarok mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti. A hat csapat közül a legjobb négy jut be a negyeddöntőbe, ahol keresztbejátszással (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1) folytatódik a torna. A B csoport csapatai: Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Izrael, Franciaország, Németország.

Ki van éhezve a csapat a sikerre

"Az egész válogatott nevében mondhatom, ki vagyunk éhezve az éremszerzésre - jelentette ki Gurisatti Gréta, a dunaújvárosiak huszonhárom éves játékosa. - Miért ne lehetne megcélozni a legfényesebbet? Tudjuk, hogy a kvótaszerzéshez Eb-t kell nyernünk vagy a második helyen végeznünk a Tokióba már kijutott spanyolok mögött. Azonban nem állhatunk úgy hozzá, hogy jussunk be a döntőbe mi is és a spanyolok is, azt kell kitűznünk célul, hogy nyerjünk. Csak így lehetünk eredményesek.”