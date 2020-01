A Mol idei kivásárlására készül a horvát INA

Egyenként több milliárdot igényelve egy hét alatt alaposan túljegyezték a szállodafejlesztési pályázati keretet. A tűztől távolabb állók lemaradtak.

Alig nyolc munkanap után felfüggesztette Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. égisze alatt működő Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. azt a 20 milliárd forintos keretösszegű pályázatot, amit nagy szállodák felújítására és fejlesztésére írtak ki. A cég közleménye szerint a 20 milliárd forintos keretet többszörösen túljegyezték – vagyis legalább 40, de akár 50-60 milliárd forintos igény is érkezett a közpénzre. A pályázatot december 20-án nyitotta meg a MTÜ projektcége – vagyis a ünnepek miatt mindössze nyolc munkanap alatt bombázták meg a magyar szállodás cégek beadványaikkal az állami pályázatkezelőt. A hatalmas érdeklődés nem véletlen, ugyanis a kiírás szerint akár 70 százalékos támogatási intenzitás elérhető – vagyis egy komplett szálloda felépíthető majdnem csak állami pénzből, főleg ha sikerült kicsit túlárazni a projekteket. A programról a várható kiírásról korábban is lehetett tudni, ugyanakkor meglepő annak nyolc munkanapon belüli felfüggesztése, hiszen a kiíró eredetileg azzal számolt, hogy március 31-ig fogadja a pályázatokat. A kírásban az is szerepel, hogy azon pályázónak, akinek kérdése van a kiírással kapcsolatban 15, esetleg harminc naptári napon belül válaszolnak. Vagyis nem kellően tájékozott (nem bennfentes) pályázónak esélye sem lett volna kérdéseket feltenni a pályázattal kapcsolatban, mert azt a túljelentkezés miatt le is zárták gyakorlatilag 15 (naptári) napos határidő lejárta után azonnal. Korábban a Napi.hu írta meg, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségbe tartozó Hunguest Hotels épp a pályázatból akarja felújítani szállodáit. „A Hunguest Hotels változatlanul tervez a Kisfaludy-pályázattal. Minden szállodánk tekintetében figyelembe vesszük a pályázatokon történő részvételi és az azok által megnyíló fejlesztési lehetőségeket" – közölték épp a pályázat felfüggesztésének napján. A Népszava megkérdezte a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy hány pályázó és mennyivel jegyezte túl néhány munkanap alatt a húszmilliárdos keretet, ám lapzártánkig nem érkezett válasz. A pályázni csak konkrét üzleti pénzügyi tervekkel lehetett, vagyis ezt kellett elvileg nyolc munkanap alatt összedobni a pályázóknak. A Kisfaludy pályázatok keretében korábban is tetten érhetők voltak a bennfentes-gyanús döntések: korábbi cikkünkben a MTÜ 2017-2018-as döntéseivel már foglalkoztunk: akkor összesen 42 milliárd forintnyi közpénzt osztottak szét a magyar szállodások között, az eredmények ismeretében azonban egyértelművé vált, hogy milliárdos támogatást csak a a NER-hez kötődő vállalkozások kaphattak. A mostani 20 milliárdos pályázat elvileg a legalább száz szobás szállodák építésére és felújítására szolgál, a kiírás szerint a közpénzt azért kaphatják sokszor milliárdos éves nyereséggel működő szállodások, hogy a „XXI. századi turizmus kihívásainak és vendégek igényeinek megfelelő szállodai kapacitások létesüljenek." Előnyben részesültek a tematikus pályázatok például családbarát szolgáltatásokkal. A kiírás szerint a legkisebb elérhető támogatás háromszázmillió forint, a felső határt azonban nem számszerűsítették. Pályázhattak cégek, költségvetési intézmények, önkormányzatok, azok intézményei és egyházi jogi személyek is. A pályázatokat a beérkezést követően folyamatosan bírálják el - így nagyon fontos volt a beadási sorrend, s vélhetően ezért is függesztették fel a pályázatok befogadását. A támogatásra ötcsillagos besorolású szállodák nem pályázhattak.