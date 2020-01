Orban és Iohannis megállapodott a parlamenti választások előrehozásáról

Jókívánságait Mun Dzse In dél-koreai államfő tolmácsolja majd az észak-koreai vezetőnek.

Boldog születésnapot kívánt a héten Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek – mondta el újságíróknak pénteken a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Csung Jui Jong a héten Washingtonban éppen Kim Dzsong Un születésnapján találkozott Trumppal, aki emlékezett az évfordulóra, és azt kérte a szöuli tanácsadótól: Mun Dzse In dél-koreai államfő tolmácsolja majd születésnapi jókívánságait az észak-koreai vezetőnek. Csung Jui Jong amerikai útjáról hazatérve elmondta: az üzenetet már továbbították is Észak-Korea felé a megfelelő csatornákon. Kim Dzsong Un január 8-án született, de nem lehet pontosan tudni, hogy 1982-ben, 1983-ban vagy 1984-ben. A hivatalos közlés szerint 38 éves, 1982-ben született, ami egybeesik a Kim-dinasztiát megalapító Kim Ir Szen születésének hetvenedik, és édesapja Kim Dzsong Il születésének negyvenedik évfordulójával, ám a dél-koreai szakértők szerint a jelenlegi diktátor valójában egy évvel később született. Amerikai szakértők ezt is vitatják, mert úgy vélik, hogy Kim Dzsong Un 1984-es születésű.