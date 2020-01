Elfogták a szobatársa kínzásával gyanúsított kaposvári kamaszt (videó)

A palesztin állampolgárságú vádlott védtelennek tűnő nőket szemelt ki Budapesten, két alkalommal is lecsapott.

kezdte követni áldozatát, majd belépett utána egy társasházba, és az aulában rávetette magát a nőre. Az erőszakos aktusra is kész vádlott földre nyomta és megütötte a sértettet – az azonban kétségbeesetten ellenállt, így a férfi nem ért célt. A támadás könnyű sérüléseket okozott, de az ügyészség szerint komolyabb következményekkel is járhatott volna. Súlyos testi sértés kísérlete és kétrendbeli és szexuális erőszak miatt is felelnie kell egy 32 éves palesztin férfinak – írja honlapján az ügyészség. A támadásokkal vádolt férfi a hatóság szerint 2018-ban két nőt is letepert Budapesten, a hajnali órákban. Először 2018. április 29-én, Óbudán csapott le: az utcánkövetni áldozatát, majd belépett utána egy társasházba, és az aulában rávetette magát a nőre. Az erőszakos aktusra is kész vádlott földre nyomta és megütötte a sértettet – az azonban kétségbeesetten ellenállt, így a férfi nem ért célt. A támadás könnyű sérüléseket okozott, de az ügyészség szerint komolyabb következményekkel is járhatott volna.

A férfi 2018. október 20-án, hajnalban, a XIII. kerületben, egy másik célpontot is követni kezdett: ugyanazt a technikát alkalmazta, lépcsőház előterében próbálta leteperni a nőt. Szerencsére a második sértett is ellenállt, és sikerült kilöknie a férfit az ajtón – eközben azonban könnyebben megsérült.

Az ügyben az V. és a XIII. Kerületi Ügyészség nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Ha a felhozott vádak a testület szerint is megállják helyüket, a palesztin férfi kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat. A vádlott tavaly őszig letartóztatását töltötte, ekkor azonban a bíróság döntése alapján bűnügyi felügyelet alá került.