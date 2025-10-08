Halálos páros

Éveken át kínoztak nőket, akik közül ketten bele is haltak a sérüléseikbe. Angelika W. és Wilfried W. a családi házukba csalták áldozataikat, akikkel Wilfried társkereső oldalakon ismerkedett meg. A Paderborn közelében fekvő Höxter nevű településen található horrorházról és lakóiról Julia Shaw londoni pszichiáter készített dokumentumfilmet. A szakember arra kereste a választ, hogyan lesz egy átlagos, hétköznapi nőből kegyetlen gyilkos?