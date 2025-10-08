Az izraeli külügyminisztérium korábban többször visszautasította, hogy Greta Thunberget és másokat bántalmaztak volna a Gázai övezetbe tartó nemzetközi segélyszállító flottilla aktivistáinak letartóztatása során.
Persze eddig is kétséges volt, hogy betartják-e.
Négy embert vontak eljárás alá a történtek miatt.
Emberrablásért ítéltélték el elsőfokon a Kecskeméti Törvényszéken, a Szegedi Ítélőtáblán most a bántalmazást sanyargatásnak minősítve súlyosbította a kiszabott büntetéseket.
A dél-koreai főnököt távollétében 8 évre ítélte a bíróság.
Maximálisan 30 évre kerülhet rács mögé.
A világszervezet legutóbbi jelentése szerint az orosz erők több mint 800 civilt – köztük gyerekeket és időseket – vettek őrizetbe, akikkel szemben széles körben és rendszeresen alkalmaztak kínzást.
Két hangfelvétel is az ügyészségen landolt, amely azt támaszthatja alá, hogy a Magyar Honvédség új parancsnoka beosztottjait megalázza, kínzással egyenértékű feladatokra kényszeríti őket, és negligálja a munkaköri leírásokat.
A kelet-ázsiai terrorállamban már a Biblia olvasásáért is halálbüntetés járhat, mások a kínzások következtében halnak meg, ráadásul az egész családot életfogytiglan bebörtönzik.
Teherán látszatamnesztiája.
Oroszország ismét részt vesz az Ukrajnával kötött gabonamegállapodásban.
Az amerikai énekes szerint „Orbán Viktort négyévente újraválasztják örökké már vagy 12 éve”.
Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Csehország különleges nemzetközi törvényszék felállítására szólított fel a háborús bűncselekmények kivizsgálása érdekében.
Nyilvánvaló háborús bűncselekmények történtek Ukrajna orosz megszállása alatt, amelyeket az északkelet-ukrajnai Kijev és Csernyihiv régiók nagy részét ellenőrző orosz erők követhettek el a polgári lakosság ellen a háború első szakaszában – írja honlapján a Human Rights Watch.
Az ukrán hírszerzés által nyilvánosságra hozott hangfelvétel valódisága független forrásból nem ellenőrizhető, azonban szokatlan részletességgel ismertették az abban beszélő orosz katona adatait. Az elhangzottak mindenesetre nettó embertelenségről árulkodnak, elolvasásuk, illetve meghallgatásuk szigorúan csak erős idegzetűeknek ajánlott.
A legfőbb ügyész szerint a rendőrség megalapozatlanul zárta le az eljárást, ugyanakkor bizonygatta: a nyomozók pártatlanok és elfogulatlanok.
Éveken át kínoztak nőket, akik közül ketten bele is haltak a sérüléseikbe. Angelika W. és Wilfried W. a családi házukba csalták áldozataikat, akikkel Wilfried társkereső oldalakon ismerkedett meg. A Paderborn közelében fekvő Höxter nevű településen található horrorházról és lakóiról Julia Shaw londoni pszichiáter készített dokumentumfilmet. A szakember arra kereste a választ, hogyan lesz egy átlagos, hétköznapi nőből kegyetlen gyilkos?
Nada Al-Nashif akadálymentes bejutási lehetőséget követelt a fogdákba az illetékes hatóságoktól.
A férfi saját állítása szerint rosszul viselte a bezártságot. Kérdés, azt a hét évet hogy fogja tűrni, amit tettéért kért rá az ügyészség.
A törvényen kívüli mulatságnak a tekesek vetettek véget.
A mániás depresszióval küzdő férfi alig szedte gyógyszereit, és nőtt benne a düh élettársa iránt.
Bottal, telefonkönyvvel fegyelmezték a 24.hu szerint az állami otthon növendékeit, az Emmi állítja, nem tud semmiről.
De az emberek nem adják fel, és tovább protestálnak a Lukasenko-rezsim ellen.
Az alapjogi biztos emlékeztetett rá: az ENSZ szerint minden olyan hely fogdának minősül, ahol valakit akarata ellenére tartanak bezárva.
A 16 éves fiú kamera előtt ütötte-rúgta a rettegő áldozatot, videózó tettestársa még biztatta is.
Az áldozatot rendőrök mentették meg, egész testét véraláfutások, szúrt sebek borították.
Rafael Acostát az őrizetben töltött ideje alatt megverték és megkínozták.
Brutális módszerekkel dolgozó magánhadseregeket pénzel a WWF, a veszélyeztetett állatokat védő parkőrök falvakat támadnak meg egy amerikai lap szerint.
A szakvélemények szerint Otto Warmbier fogait kitépték, és vízbefojtás-szimulációval kínozták, emiatt kómába esett.