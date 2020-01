A magyaroknak nem tetszik, ha az állam túl korán emlékezteti őket arra, hogy hamarosan nyugdíjba fognak vonulni

Ráfázhat az az autós, aki hisz az állami Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. viszonteladóinak. Van, akinek 60 ezer forintjába került a bizalom.

Korántsem ügyfélbarát az a szolgáltatás, amellyel az autópálya-matricák érvényességét lehet lekérdezni, ennek pedig jóhiszemű, de nem kellően figyelmes járműtulajdonosok fizethetik meg az árát – derült ki egy fővárosi autós esetéből. A férfi még tavaly nyáron vásárolt egy használt autót, és az eladó azt állította, hogy a kocsira vett 2019-re érvényes országos sztrádamatricát. Az új tulajdonos a biztonság kedvéért leellenőrizte ezt, és rövid internetes böngészés után rákattintott a matricákat hivatalosan értékesítő e-autopalyamatrica.hu oldalra. Ott aztán az érvényesség online lekérdezése menüpont alatt beírta a kocsi rendszámát, a rendszer pedig hamar válaszolt. Azt írta: „Az érvényes matricák adatai: éves országos, Pest megyei”. A tulajdonos megnyugodott. Majd pedig rövid időn beül kétszer is sztrádán hajtott, jóval túl Pest megye határain. Megdöbbenésére három hónap múltán levelet kapott: mindkétszer oda-vissza megbüntették jogosulatlan autópálya-használat miatt, összesen mintegy 60 ezer forintra. Ekkor újra lekérte az adatokat, és azt a választ kapta, hogy csak Pest megyére érvényes matricája van. Megkésve ugyan, de ekkor már végigolvasta a „matricaérvényesség online lekérdezése” menüpont leírását, és visszanézte korábbi kereséseit, amiből kiderült számára: egyfelől ő maga is hibázott, másfelől a lekérdezés távolról sem ügyfélbarát. Kiderült például, hogy teljes, hiteles adatbázisa kizárólag az állami Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nek van, ő viszont egy viszonteladónál kérdezte le matricáját. A viszonteladó adatbázisa azonban – ezt írták is – nem teljes. Ráadásul rögzítették azt is: „A rendszerünkben indított lekérdezés alapján kapott információk pótdíjas eljárás során nem számítanak hitelt érdemlőnek.” Az autós nem vitatja, hogy hibázott, elismeri, figyelmesebben kellett volna eljárnia az ellenőrzésnél, ezért be is fizette a bírságot, ám szerinte a történtek miatt nem csak ő a felelős. Nem érti például, hogy ha a viszonteladók adatbázisa nem teljes, és a jelek szerint mindig pontos, ráadásul egyébként sem lehet az onnan kapott információkra hivatkozni jogvitában, akkor miért kínálhatják fel egyáltalán ezt a szolgáltatást. Kérdéses szerinte az is, hogy miként hagyhatja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., hogy partnerei olyan szolgáltatást nyújtsanak, ami akár csak elviekben is, de lehetőséget ad nem teljes körű vagy egyszerűen félreérthető tájékoztatásra. Megkerestük az e-autopalyamatrica.hu oldalt üzemeltető Biorobotok Kft.-t, de a cég vezetése nem kívánt nyilatkozni. Az állami NÚSZ sajtóosztályán hangsúlyozták: az e-matrica érvényességéről kizárólag ők tudnak hiteles és megbízható adatokkal szolgálni. Arra a kérdésünkre ugyanakkor a cég nem reagált: nem látják-e problémásnak, hogy viszonteladóik érvényesség-lekérdező szolgáltatása félreérthető, nem teljes körű? A NÚSZ csak az állami szervezet hivatalos online matricavásárlási felületét ajánlott az autósok figyelmébe.